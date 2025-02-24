В Україні оновили повідомлення про прийом на роботу — що це означає для українців

Людина тримає у руках документи. Фото: УНІАН

В Україні затвердили нову форму для повідомлення про прийняття на роботу. Цей документ роботодавці надають податківцям.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Він повідомив, що у документі відтепер міститиметься інформація щодо громадянства працівника. Зміни уряд запровадив для того, щоби роботодавці вели облік працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства. Мельничук також зазначив, що зміниться як форма повідомлення про прийнятття на роботу, так і принципи укладання гіг-контракту.

"Викладено у новій редакції додаток 1 "Повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту". Доповнено інформацію, що міститься у повідомленні про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту, що подається до Державної податкової служби, інформацією про громадянство з метою обліку працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства", — написав він у своєму повідомленні.

Хто з українців має найменші зарплати

На ринку праці в Україні є професії, які передбачають низьку оплату праці. Наприклад, у 2025 році найменш оплачуваними є:

двірники — їм платять, у середньому, від 8 тис. грн до 9,5 тис. грн;

прибиральники службових приміщень — зарплата коливається від 8,5 тис. грн до 10 тис. грн;

кухонні робітники та мийники посуду — заробляють від 8 тис. грн;

машиністи котельних — мають 9 тис. або 10 тис. грн;

листоноші — близько 9 тис. грн, а в селах — ще менше;

гардеробники — отримують не більше 9,5 тис. грн.

До речі, показник середньої зарплати в Україні на початку 2025 року становить майже 23 тис. грн. Однак деяким українцям роботодавці пропонують значно вигідніші умови.

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