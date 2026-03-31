Оформление субсидий: от пенсионеров требуют важную справку

Деньги и квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году граждане пожилого возраста имеют право оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на неотапливаемый период. От такой категории граждан иногда могут требовать специальную справку, без которой получить соответствующую помощь от государства не удастся, однако, ее можно оперативно оформить дистанционно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение портала госуслуг "Дія".

Как пенсионеры могут оформить субсидию

Как отмечается, субсидию пенсионерам назначают, если сумма расходов на коммунальные услуги превышает обязательный процент платежа.

Граждане пожилого возраста могут оформить субсидию, подав запрос онлайн или лично:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

по почте;

онлайн через портал государственных услуг "Дія";

портал ПФУ.

Необходимы только паспорт, идентификационный код, заявление, декларация и справка о доходах (пенсии). Однако такой список документов может быть ненужным, если подавать запрос через онлайн-сервисы ПФУ упрощенным способом (лишь заявление и декларация), ведь данные подтянутся из собственного реестра. Она может понадобиться отдельно для подтверждения состояния, если обращаться через другие каналы.

Читайте также:

Как получить справку о доходах онлайн

Граждане могут получить справку о доходах в дистанционном режиме. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться/авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія" с помощью е-подписи или BankID. На портале в меню "Услуги" нужно выбрать "Справка о доходах пенсионера" (однако если данные в реестре застрахованных лиц будут отсутствовать, то и услуга будет недоступна). Проверить корректность данных в профиле пользователя, обновить при необходимости. Указать период, за который необходимо получить справку, и отправить запрос.

Также можно самостоятельно получить справку, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда. Там необходимо попросить предоставить справку ОК-5 из Реестра застрахованных лиц,

Частые вопросы

Когда еще пенсионеру может понадобиться справка о доходах

Как отмечают в ПФУ, справка о доходах может понадобиться как работающим, так и неработающим пенсионерам. Такой документ нужно иметь на руках, в частности, в случае выезда за пределы страны для подтверждения доходов, во время процедуры получения пенсионного удостоверения, для перевода пенсии за границу.

Как получить справку об отсутствии пенсии

Граждане могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда лично или позвонить по телефону 044-284-89-33. Выписку из реестра застрахованных лиц можно получить онлайн через портал "Дія" или портал ПФУ, авторизовавшись с помощью электронной подписи или BankID.