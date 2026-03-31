Оформлення субсидій: від пенсіонерів вимагають важливу довідку

Гроші та квитанції для сплати послуг ЖКГ.

У 2026 році громадяни похилого віку мають право оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на неопалювальний період. Від такої категорії громадян іноді можуть вимагати спеціальну довідку, без якої отримати відповідну допомогу від держави не вдасться, проте, її можна оперативно оформити дистанційно.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на повідомлення порталу держпослуг "Дія".

Як пенсіонери можуть оформити субсидію

Як зазначається, субсидію пенсіонерам призначають, якщо сума витрат на комунальні послуги перевищує обов'язковий відсоток платежу.

Громадяни похилого віку можуть оформити субсидію, подавши запит онлайн або особисто:

через сервісні центри Пенсійного фонду;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

поштою;

онлайн через портал державних послуг "Дія";

портал ПФУ.

Необхідні тільки паспорт, ідентифікаційний код, заява та довідка про доходи (пенсію). Проте такий список документів може бути непотрібним, якщо подавати запит через онлайн-сервіси ПФУ спрощеним способом (лише заява та декларація), адже дані підтягнуться з власного реєстру. Довідка може знадобитися окремо для підтвердження статків, якщо звертатися через інші канали.

Як отримати довідку про доходи онлайн

Громадяни можуть отримати довідку про доходи у дистанційному режимі. Для цього необхідно виконати такі кроки:

Зареєструватися/авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" за допомогою е-підпису або BankID. На порталі у меню "Послуги" потрібно вибрати "Довідка про доходи пенсіонера" (проте якщо дані в реєстрі застрахованих осіб будуть відсутні, то й послуга буде недоступною). Перевірити коректність даних у профілі користувача, оновити за потреби. Зазначити період, за який необхідно отримати довідку, та відправити запит.

Також можна самостійно отримати довідку, звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду. Там необхідно попросити надати довідку ОК-5 з Реєстру застрахованих осіб,

Часті питання

Коли ще пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи

Як зазначають у ПФУ, довідка про доходи може знадобитися як працюючим і непрацюючим пенсіонерам. Такий документ потрібно мати на руках, зокрема, у разі виїзду за межі країни для підтвердження доходів, під час процедури отримання пенсійного посвідчення, для переведення пенсії за кордон.

Як отримати довідку про відсутність пенсії

Громадяни можуть звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду особисто або зателефонувати за номером 044-284-89-33. Витяг з реєстру застрахованих осіб можна отримати онлайн через портал "Дія" або портал ПФУ, авторизувавшись за допомогою електронного підпису або BankID.