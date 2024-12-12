Зарплаты в Украине — как будут исчислять почасовую работу в 2025 году

Мастер по ремонту электроинструмента. Фото: accesstyle

В Государственном бюджете на 2025 год утверждены показатели минимальной месячной заработной платы на уровне 8 тыс. гривен. Также известно, какая предусмотрена оплата труда в почасовом размере и ее преимущества.

Такая информация содержится в законе о Госбюджете, пишет ZNKT.ua.

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Почасовая оплата труда в 2025 году

По правилам, согласно ст. 6 закона об оплате труда, размер минимального должностного оклада (тарифная ставка) должен быть установлен на уровне как минимум прожиточного минимума, предусмотренного для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего календарного года.

Так, если работодатель установил почасовую оплату труда, то, начиная с нового года, часовая тарифная ставка работника не может быть ниже 48 гривен.

В случае перевыполнения работником нормы рабочего времени, установленной законодательством (184 часа при 40-часовой рабочей неделе), ему должны начислить сумму оплаты труда не менее 48 х 184 = 8 832 гривны.

Таким образом, зарплата таких работников в итоге будет больше официального минимального месячного размера зарплаты в 8 тыс. гривен. Дело в том, что праздничные и нерабочие дни, предусмотренные ст. 73 КЗоТ, на период военного положения будут считаться рабочими.

Поскольку норма рабочего времени в каждый месяц будет разной, то работнику будут начислять и разные размеры зарплаты. Если в феврале норма будет равна 160 часам, работникам на предприятии начислят только по 7,68 тыс. гривен. В то же время работодатель не обязан осуществлять доначисление зарплаты до уровня минималки, поскольку работники будут получать предусмотренную законодательством минимальную почасовую зарплату.

В случае невыполнения месячной нормы рабочего времени из-за прогулов, болезней и отпусков — работодатель должен руководствоваться ст. 3-1 закона "Об оплате труда", которая предусматривает, что минимальная зарплата должна выплачиваться пропорционально выполненной норме труда.

"Например, если работник отработал только 100 часов вместо установленных ему в январе 2025 г. 184 часов, за отработанное время ему должно быть начислено не менее 48 х 100 = 4 800,00 грн", — добавили специалисты.

Заморозка минимальной зарплаты

Как известно, в 2025 году минимальную заработную плату не будут пересматривать, она останется на уровне 2024 года. Как заявили в парламенте, увеличение минималки даже на 100 грн может серьезно ударить по бюджету. К примеру, повышение минимальной зарплаты хотя бы на 1 тыс. гривен, то есть до 9 тыс. гривен, потребует дополнительных расходов госбюджета в более чем 50 млрд гривен.

Также правительство утвердило постановлением №751 от 28.06.2024 года "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025-2027 годы" заморозку минимальной зарплаты. То есть, следующий пересмотр показателей может состояться в 2028 году.

В 2023 году минимальная заработная плата оставалась на уровне 6,7 тыс. гривен.

Напомним, работники, которым задерживают зарплату больше месяца, могут попросить у работодателя компенсации. Соответствующее право предусмотрено законом №2050.

Также мы писали, что уровень крайней бедности в Украине повысился до тревожного уровня. В 2021 году доля граждан с доходами ниже официального прожиточного минимума была равна 1,3%, в 2023-м — 9%.