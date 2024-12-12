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Офіційні зарплати у 2025 році — хто зможе заробити більше

12 грудня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — як обчислюватимуть погодинну роботу у 2025 році
Майстер з ремонту електроінструменту. Фото: accesstyle
Ксенія Симонова - Редактор

 У Державному бюджеті на 2025 рік затверджені показники мінімальної місячної заробітної плати на рівні 8 тис. гривень. Також відомо, яка передбачена оплата праці у погодинному розмірі та її переваги.

Така інформація міститься у законі про Держбюджет, пише DTKT.ua.

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Погодинна оплата праці у 2025 році

За правилами, відповідно до ст. 6 закону про оплату праці, розмір мінімального посадового окладу (тарифна ставка) має бути встановлений на рівні щонайменше прожиткового мінімуму, передбаченого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.

Так, якщо роботодавець встановив погодинну оплату праці, то, починаючи з нового року, годинна тарифна ставка працівника не може бути нижчою за 48 гривень.

У разі перевиконання працівником норми робочого часу, встановленої законодавством (184 години за 40-годинного робочого тижня), йому мають нарахувати суму оплату праці не меншу за 48 х 184 = 8 832 гривні.

Таким чином, зарплата таких працівників у підсумку буде більшою за офіційний мінімальний місячний розмір зарплатні у 8 тис. гривень. Річ у тім, що святкові та неробочі дні, передбачені ст. 73 КЗпП, на період воєнного стану вважатимуться робочими.

Оскільки норма робочого часу кожного місяця буде різною, то працівнику нараховуватимуть і різний розмір зарплати. Якщо у лютому норма дорівнюватиме 160 годин, працівникам на підприємстві нарахують лише по 7,68 тис. гривень. Водночас, роботодавець не зобов'язаний здійснювати донарахування зарплати до рівня мінімалки, оскільки працівники отримуватимуть передбачену законодавством мінімальну погодинну зарплатню.

У разі невиконання місячної норми робочого часу через прогули, хвороби та відпустки — роботодавець має керуватися ст. 3-1 закону "Про оплату праці", яка передбачає, що мінімальна зарплата має виплачуватися пропорційно до виконаної норми праці.

"Наприклад, якщо працівник відпрацював лише 100 годин замість встановлених йому у січні 2025 р. 184 годин, за відпрацьований час йому має бути нараховано не менш ніж 48 х 100 = 4 800,00 грн", — додали фахівці.

Замороження мінімальної зарплати

Як відомо, у 2025 році мінімальну заробітну не будуть переглядати, вона залишиться на рівні 2024 року. Як заявили в парламенті, збільшення мінімалки навіть на 100 гривень може серйозно вдарити по бюджету. Наприклад, підвищення мінімальної зарплати бодай на 1 тис. гривень, тобто до 9 тис. гривень, вимагатиме додаткових витрат держбюджету у більш ніж 50 млрд гривень.

Також уряд затвердив постановою №751 від 28.06.2024 року "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки" замороження мінімальної зарплатні. Тобто наступний перегляд показників може відбутися у 2028 році.

У 2023 році мінімальна заробітна плата залишалась на рівні 6,7 тис. гривень.

Нагадаємо, працівники, яким затримують зарплату більш ніж місяць, можуть попросити у роботодавця компенсації. Відповідне право передбачене законом №2050.

Також ми писали, що рівень крайньої бідності в Україні підвищився до тривожного рівня. У 2021 році частка громадян із доходами нижче офіційного прожиткового мінімуму дорівнювала 1,3%, у 2023-му — 9%.

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