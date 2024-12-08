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Українцям компенсують затриману зарплату — як дізнатись суму

8 грудня 2024 14:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Компенсація за затримку зарплати – як отримати гроші
Людина біля банкомату. Фото: Факти
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У кожного виникали ситуації, коли роботодавець затримував виплати своїм працівникам. Бувають навіть випадки, коли робітник звільняється з роботи і не отримує при цьому належні гроші. Та мало хто з громадян знає, що якщо виплату зарплат затримують на понад місяць, вони мають право на компенсацію. 

Про це йдеться у Законі України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати" від 19.10.2000 р. № 2050".

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Як розраховується сума компенсації 

Так, у разі нарахування у листопаді 2024 року виплат, які були затримані в період з 2020 року, тобто не були виплачені, компенсацію рахуватимуть з врахуванням того, як зростав ІСЦ. Законом встановлені відповідні норми:

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Як порахувати індекс споживчих цін

Для цього потрібно:

  • показники споживчих цін за місяць помножити на період невиплати грошового доходу (місяць, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається). поділити індекс споживчих цін (інфляції) у відсотках на сто;
  • помножити результат на суму невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць.

На які виплати нараховується компенсація

Це такі виплати, як: 

  • пенсії, з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат; 
  • соціальні виплати, в тому числі допомога сім'ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, тощо); 
  • стипендії та заробітна плата (грошове забезпечення).

Раніше експерт ринку праці Сергій Марченко повідомив, що українські громадяни за підсумками минулого року почали заробляти більше на 22%.Усе тому, що роботодавці змушені підвищувати виплати своїм працівникам на фоні кадрового "голоду". 

Також редакція Новини.LIVE писала, що з 1 грудня 2024 року громадяни та підприємці платитимуть підвищений військовий збір. Так, за зарплату в 30 тис. грн розмір податку становитиме від від 300 до 1,5 тис. грн.

зарплати робота гроші компенсація фінанси

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