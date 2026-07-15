Официальная зарплата в 20 000 грн: какую пенсию получат украинцы

Женщина и мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине пенсия по возрасту назначается в зависимости от продолжительности накопленного страхового стажа при достижении 60, 63 или 65 лет, а ее размер в основном зависит от уровня официальной заработной платы. В частности, известно, какая будет пенсионная выплата на заслуженном отдыхе при наличии дохода в размере 20 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какие действуют правила оформления пенсии по возрасту

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), оформить пенсию по возрасту можно исключительно при наличии необходимого страхового стажа.

В 2026 году требования к стажу усилились еще на один дополнительный год. Теперь выход на пенсию возможен при соблюдении следующих минимальных показателей:

Для выхода на пенсию в 60 лет — необходимо иметь минимум 33 года стажа; Для выхода на пенсию в 63 года — необходимо иметь 23 года стажа; Для выхода на пенсию в 65 лет — необходимо иметь 15 лет стажа.

Если соответствующее условие по стажу соблюдено, то ПФУ далее должен определить размер будущей пенсии. Для этого применяется следующая формула:

Пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа (количество отработанных лет, умноженное на оценку одного года стажа и поделенное на 12 месяцев).

Благодаря этой формуле граждане могут определить приблизительный размер будущей пенсии. На портале ПФУ доступен пенсионный калькулятор, который позволит сделать приблизительные расчеты.

Какой может быть пенсия при зарплате в 20 000 грн

В частности, если гражданин имел официальную заработную плату на уровне 20 000 грн во время трудовой деятельности и его страховой стаж составляет 33 года, то он сможет претендовать на пенсию в размере 7 230 грн

Речь идет об ориентировочном расчете, доступном благодаря пенсионному калькулятору. В то же время в ПФУ отмечают, что на окончательный размер выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту может повлиять право на различные доплаты и надбавки, в зависимости от индивидуальной ситуации.

Определение размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

В частности, пенсионерам со стажем, превышающим минимально необходимый, предусмотрены небольшие доплаты. Речь идет о праве на сверхнормативный стаж. Оно может возникать у мужчин старше 35 лет, а у женщин — старше 30 лет.

Размер соответствующей надбавки составляет 1% от пенсии за каждый полный год дополнительного стажа, однако не выше 1% от прожиточного минимума для неработающих лиц (в 2026 году это — 2 595 грн).

С учетом этого, доплата за каждый дополнительный год составит 25,95 грн. За десять лет сверх нормы будет предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому государство гарантирует пенсию в размере 60% от суммы дохода. Как пояснили в Пенсионном фонде, на особый подход при расчете пенсии в Украине могут претендовать граждане, работавшие на государственной службе. Однако необходимо соблюсти определенные условия относительно страхового стажа и возраста.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому из граждан предусмотрены пенсии по инвалидности и какие требования действуют при оформлении. Размеры зависят от группы: в частности, для первой предусмотрено 100% от суммы пенсии по возрасту, для второй — 90%, а для третьей — всего 50%. Для назначения соответствующих выплат необходимо собрать пакет документов.