Финансовая помощь в пять тысяч гривен — как получить в июне 2025 года

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В одном из регионов Украины молодым семьям будут выплачивать финансовую помощь. Гражданам начислят 5 тыс. гривен в 2025 году.

Об этом говорится на сайте Нововоронцовского поселкового совета.

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Кто получит выплату

Выплаты предусмотрены для жителей Нововоронцовской поселковой общины в Херсонской области, если:

они официально поженились после 1 января этого года;

одному из супругов еще нет 35 лет.

Еще одно важное условие — регистрация или фактическое проживание хотя бы одного из супругов на территории Нововоронцовской громады.

Как получить деньги

Жители громады должны лично обратиться в сектор социальной поддержки граждан. Заявления подаются по адресу: село Нововоронцовка, проспект Черкасский, 4, кабинет №2.

Что еще важно знать

Украинцы, которые решат усыновить ребенка, получат определенную социальную поддержку от государства. Например, новоиспеченным родителям поступит денежная помощь в более 40 тыс. гривен:

10 320 грн — единовременная выплата;

остальную сумму будут перечислять в течение трех лет равными частями.

Ранее редакция Новини.LIVE рассказывала, что в Украине хотят увеличить выплаты при рождении ребенка. Известно, как изменится госпомощь. Узнавайте также, кому из граждан с июля будут предоставлять соцпомощь в новом формате.