Финансовая помощь в пять тысяч гривен — как получить в июне 2025 года

Женатым украинцам выплатят по 5 тыс. грн — как получить
В одном из регионов Украины молодым семьям будут выплачивать финансовую помощь. Гражданам начислят 5 тыс. гривен в 2025 году.
Об этом говорится на сайте Нововоронцовского поселкового совета.
Кто получит выплату
Выплаты предусмотрены для жителей Нововоронцовской поселковой общины в Херсонской области, если:
- они официально поженились после 1 января этого года;
- одному из супругов еще нет 35 лет.
Еще одно важное условие — регистрация или фактическое проживание хотя бы одного из супругов на территории Нововоронцовской громады.
Как получить деньги
Жители громады должны лично обратиться в сектор социальной поддержки граждан. Заявления подаются по адресу: село Нововоронцовка, проспект Черкасский, 4, кабинет №2.
Что еще важно знать
Украинцы, которые решат усыновить ребенка, получат определенную социальную поддержку от государства. Например, новоиспеченным родителям поступит денежная помощь в более 40 тыс. гривен:
- 10 320 грн — единовременная выплата;
- остальную сумму будут перечислять в течение трех лет равными частями.
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