Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Одинокие родители в Украине — какие льготы доступны в 2025 году arrow

Одинокие родители в Украине — какие льготы доступны в 2025 году

23 января 2025 19:26
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Льготы для одиноких родителей — какую поддержку от государства можно получить
Мама с ребенком на руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Одиноким родителям труднее содержать ребенка, чем полноценным семьям, хотя ситуации, конечно, могут быть разными. Однако правительство в 2025 году продолжает предоставлять ряд льгот и денежную помощь людям, которые самостоятельно воспитывают детей.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какую помощь от государства могут получить одинокие родители.

Читайте также:

Кто такие одинокие родители

Такой статус, как указано в статье 18-1 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми", предоставляют матери, отцу или усыновителю ребенка, которые не находятся в зарегистрированном браке со вторым отцом этого ребенка, если на их обеспечении находится несовершеннолетний ребенок (или дети). При этом обязательным пунктом, подтверждающим статус матери-одиночки, является отсутствие записи об отце в свидетельстве рождения ребенка. Или установленный факт о том, информация о втором родителе записана со слов матери. Соответствующую отметку делают работники ЗАГСа либо другой орган.

Льготы для одиноких родителей в 2025 году

Одиноким родителям полагается основная помощь, а также дополнительные льготы, предусмотренные украинским законодательством. Так, Налоговый Кодекс Украины предоставляет увеличенный размер налоговой социальной льготы для матерей-одиночек, размер которого составляет 150% от основной льготы на каждого несовершеннолетнего ребенка.

  • если они воспитывают одного и более детей в возрасте до 14 лет, то при трудоустройстве работодатель не может устанавливать испытательный срок;
  • им не могут отказать в трудоустройстве, а если это правило нарушили — отказ можно обжаловать в суде;
  • одинокая мать (отец) могут воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском на 10 календарных дней. Если же работник содержит двух и более детей до 15 лет, и/или детей-инвалидов, то дополнительный оплачиваемый отпуск увеличивается до 17 календарных дней;
  • одинокие родители (отец или мать), если содержат двух или более детей в возрасте до 14 лет, могут получить неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней;
  • уволить с работы одинокую мать или отца одиночку, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка инвалида, можно лишь при одном условии: при полной ликвидации предприятия. При этом работодатель в дальнейшем должен трудоустроить такого работника.

Денежная помощь одиноким родителям — о каких суммах идет речь

Размер выплат зависит от возраста ребенка, который находится на воспитании отца или матери. В 2025 году выплаты являются следующими:

  • 2 563 гривны — если ребенку до 6 лет;
  • 3 196 гривен — если ребенку от 6 до 18 лет;
  • 3 028 гривен — если ребенку от 18 до 23 лет.

Напомним, в Киеве многодетным семьям выплатят единовременную денежную помощь в размере 7,5 тыс. грн на каждого ребенка. Деньги смогут получить и семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы рассказывали, какие льготы предоставляет государство детям из многодетных семей. Кроме льгот такие семьи могут претендовать на дополнительные госвыплаты.

выплаты деньги льготы родители мама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:19 ВСУ прокомментировали информацию о миллионных премиях руководства

21:09 Продление отсрочки для педагога — надо ли идти в ТЦК

21:04 Трабзонспор планирует приобрести звезду Полесья

20:56 Графики отключений — сколько одесситы будут со светом в пятницу

20:52 Трамп выступил на форуме в Давосе — главные заявления

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:41 Одним из главных ключей к миру єсть нефть — обращение Зеленского

20:09 Две девушки избили школьницу в Киеве — полиция начала проверку

20:08 Безопасная недвижимость — что необходимо проверять перед покупкой

20:00 Повестка на ВВК — получают ли ее забронированные

19:56 Ринкевичс сказал, почему нельзя снимать санкции с РФ после войны

21:19 ВСУ прокомментировали информацию о миллионных премиях руководства

21:09 Продление отсрочки для педагога — надо ли идти в ТЦК

21:04 Трабзонспор планирует приобрести звезду Полесья

20:56 Графики отключений — сколько одесситы будут со светом в пятницу

20:52 Трамп выступил на форуме в Давосе — главные заявления

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:41 Одним из главных ключей к миру єсть нефть — обращение Зеленского

20:09 Две девушки избили школьницу в Киеве — полиция начала проверку

20:08 Безопасная недвижимость — что необходимо проверять перед покупкой

20:00 Повестка на ВВК — получают ли ее забронированные

19:56 Ринкевичс сказал, почему нельзя снимать санкции с РФ после войны

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать