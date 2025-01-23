Льготы для одиноких родителей — какую поддержку от государства можно получить

Мама с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Одиноким родителям труднее содержать ребенка, чем полноценным семьям, хотя ситуации, конечно, могут быть разными. Однако правительство в 2025 году продолжает предоставлять ряд льгот и денежную помощь людям, которые самостоятельно воспитывают детей.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какую помощь от государства могут получить одинокие родители.

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Кто такие одинокие родители

Такой статус, как указано в статье 18-1 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми", предоставляют матери, отцу или усыновителю ребенка, которые не находятся в зарегистрированном браке со вторым отцом этого ребенка, если на их обеспечении находится несовершеннолетний ребенок (или дети). При этом обязательным пунктом, подтверждающим статус матери-одиночки, является отсутствие записи об отце в свидетельстве рождения ребенка. Или установленный факт о том, информация о втором родителе записана со слов матери. Соответствующую отметку делают работники ЗАГСа либо другой орган.

Льготы для одиноких родителей в 2025 году

Одиноким родителям полагается основная помощь, а также дополнительные льготы, предусмотренные украинским законодательством. Так, Налоговый Кодекс Украины предоставляет увеличенный размер налоговой социальной льготы для матерей-одиночек, размер которого составляет 150% от основной льготы на каждого несовершеннолетнего ребенка.

если они воспитывают одного и более детей в возрасте до 14 лет, то при трудоустройстве работодатель не может устанавливать испытательный срок;

им не могут отказать в трудоустройстве, а если это правило нарушили — отказ можно обжаловать в суде;

одинокая мать (отец) могут воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском на 10 календарных дней. Если же работник содержит двух и более детей до 15 лет, и/или детей-инвалидов, то дополнительный оплачиваемый отпуск увеличивается до 17 календарных дней;

одинокие родители (отец или мать), если содержат двух или более детей в возрасте до 14 лет, могут получить неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней;

уволить с работы одинокую мать или отца одиночку, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка инвалида, можно лишь при одном условии: при полной ликвидации предприятия. При этом работодатель в дальнейшем должен трудоустроить такого работника.

Денежная помощь одиноким родителям — о каких суммах идет речь

Размер выплат зависит от возраста ребенка, который находится на воспитании отца или матери. В 2025 году выплаты являются следующими:

2 563 гривны — если ребенку до 6 лет;

3 196 гривен — если ребенку от 6 до 18 лет;

3 028 гривен — если ребенку от 18 до 23 лет.

Напомним, в Киеве многодетным семьям выплатят единовременную денежную помощь в размере 7,5 тыс. грн на каждого ребенка. Деньги смогут получить и семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы рассказывали, какие льготы предоставляет государство детям из многодетных семей. Кроме льгот такие семьи могут претендовать на дополнительные госвыплаты.