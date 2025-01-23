Пільги для одиноких батьків — яку підтримку від держави можна отримати

Мама з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Самотнім батькам важче утримувати дитину, ніж повноцінним сім'ям, хоча ситуації, звісно, можуть бути різними. Однак уряд у 2025 році продовжує надавати низку пільг та грошову допомогу людям, які самотужки виховують дітей.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, яку допомогу від держави можуть отримати самотні батьки.

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Хто такі самотні батьки

Такий статус, як вказано у статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", надають матері, батьку або усиновителю дитини, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі з другим батьком цієї дитини, якщо на їх забезпеченні перебуває неповнолітня дитина (або діти).

При цьому обов’язковим пунктом, що підтверджує статус матері-одиначки, є відсутність запису про батька в свідоцтві народження дитини. Або встановлений факт про те, інформація про другого батька з'ясована зі слів матері. Відповідну позначку роблять працівники РАЦСу або інший орган.

Пільги для одиноких батьків у 2025 році

Одиноким батькам належить основна допомога, а також додаткові пільги, передбачені українським законодавством. Так, Податковий Кодекс України надає збільшений розмір податкової соціальної пільги для матерів-одиначок, розмір якого становить 150% від основної пільги на кожну неповнолітню дитину. До того ж відповідно до Трудового законодавства України, одиноким батькам надаються такі права та пільги:

якщо вони виховують одного і більше дітей віком до 14 років, то під час працевлаштування роботодавець не може встановлювати випробувальний термін;

їм не можуть відмовити у працевлаштуванні, а якщо це правило порушили — відмову можна оскаржити у суді;

одинока мати (батько) можуть скористатися додатковою оплачуваною відпусткою на 10 календарних днів. Якщо ж працівник утримує двох і більше дітей до 15 років, та/або дітей-інвалідів, то додаткова оплачувана відпустка збільшується до 17 календарних днів;

одинокі батьки (батько чи матір), якщо утримують двох або більше дітей віком до 14 років, можуть отримати неоплачувану відпустку на 14 календарних днів;

звільнити з роботи одиноку матір чи батька одинака, які виховують дитину до 14 років або дитину інваліда, можна лише за однієї умови: при повній ліквідації підприємства. При цьому роботодавець надалі повинен працевлаштувати такого працівника.

Грошова допомога одиноким батькам — про які суми йдеться

Розмір виплат залежить від віку дитини, яка перебуває на вихованні батька чи матері. У 2025 році виплати є такими:

2 563 гривні — якщо дитині до 6 років;

3 196 гривень — якщо дитині від 6 до 18 років;

3 028 гривень — якщо дитині від 18 до 23 років.

Нагадаємо, у Києві багатодітним сім'ям виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 7,5 тис. грн на кожну дитину. Гроші зможуть отримати й родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми розповідали, які пільги надає держава дітям з багатодітних сімей. Окрім пільг такі сім'ї можуть претендувати на додаткові держвиплати.