Пільги для одиноких батьків — яку підтримку від держави можна отримати

Одинокі батьки в Україні — які пільги доступні у 2025 році
Самотнім батькам важче утримувати дитину, ніж повноцінним сім'ям, хоча ситуації, звісно, можуть бути різними. Однак уряд у 2025 році продовжує надавати низку пільг та грошову допомогу людям, які самотужки виховують дітей.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, яку допомогу від держави можуть отримати самотні батьки.
Хто такі самотні батьки
Такий статус, як вказано у статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", надають матері, батьку або усиновителю дитини, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі з другим батьком цієї дитини, якщо на їх забезпеченні перебуває неповнолітня дитина (або діти).
При цьому обов’язковим пунктом, що підтверджує статус матері-одиначки, є відсутність запису про батька в свідоцтві народження дитини. Або встановлений факт про те, інформація про другого батька з'ясована зі слів матері. Відповідну позначку роблять працівники РАЦСу або інший орган.
Пільги для одиноких батьків у 2025 році
Одиноким батькам належить основна допомога, а також додаткові пільги, передбачені українським законодавством. Так, Податковий Кодекс України надає збільшений розмір податкової соціальної пільги для матерів-одиначок, розмір якого становить 150% від основної пільги на кожну неповнолітню дитину. До того ж відповідно до Трудового законодавства України, одиноким батькам надаються такі права та пільги:
- якщо вони виховують одного і більше дітей віком до 14 років, то під час працевлаштування роботодавець не може встановлювати випробувальний термін;
- їм не можуть відмовити у працевлаштуванні, а якщо це правило порушили — відмову можна оскаржити у суді;
- одинока мати (батько) можуть скористатися додатковою оплачуваною відпусткою на 10 календарних днів. Якщо ж працівник утримує двох і більше дітей до 15 років, та/або дітей-інвалідів, то додаткова оплачувана відпустка збільшується до 17 календарних днів;
- одинокі батьки (батько чи матір), якщо утримують двох або більше дітей віком до 14 років, можуть отримати неоплачувану відпустку на 14 календарних днів;
- звільнити з роботи одиноку матір чи батька одинака, які виховують дитину до 14 років або дитину інваліда, можна лише за однієї умови: при повній ліквідації підприємства. При цьому роботодавець надалі повинен працевлаштувати такого працівника.
Грошова допомога одиноким батькам — про які суми йдеться
Розмір виплат залежить від віку дитини, яка перебуває на вихованні батька чи матері. У 2025 році виплати є такими:
- 2 563 гривні — якщо дитині до 6 років;
- 3 196 гривень — якщо дитині від 6 до 18 років;
- 3 028 гривень — якщо дитині від 18 до 23 років.
Нагадаємо, у Києві багатодітним сім'ям виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 7,5 тис. грн на кожну дитину. Гроші зможуть отримати й родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Також ми розповідали, які пільги надає держава дітям з багатодітних сімей. Окрім пільг такі сім'ї можуть претендувати на додаткові держвиплати.
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