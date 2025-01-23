Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Одинокі батьки в Україні — які пільги доступні у 2025 році arrow

Одинокі батьки в Україні — які пільги доступні у 2025 році

23 січня 2025 19:26
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пільги для одиноких батьків — яку підтримку від держави можна отримати
Мама з дитиною на руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Самотнім батькам важче утримувати дитину, ніж повноцінним сім'ям, хоча ситуації, звісно, можуть бути різними. Однак уряд у 2025 році продовжує надавати низку пільг та грошову допомогу людям, які самотужки виховують дітей.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, яку допомогу від держави можуть отримати самотні батьки.

Читайте також:

Хто такі самотні батьки 

Такий статус, як вказано у статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", надають матері, батьку або усиновителю дитини, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі з другим батьком цієї дитини, якщо на їх забезпеченні перебуває неповнолітня дитина (або діти).

При цьому обов’язковим пунктом, що підтверджує статус матері-одиначки, є відсутність запису про батька в свідоцтві народження дитини. Або встановлений факт про те, інформація про другого батька з'ясована зі слів матері. Відповідну позначку роблять працівники РАЦСу або інший орган.

Пільги для одиноких батьків у 2025 році

Одиноким батькам належить основна допомога, а також додаткові пільги, передбачені українським законодавством. Так, Податковий Кодекс України надає збільшений розмір податкової соціальної пільги для матерів-одиначок, розмір якого становить 150% від основної пільги на кожну неповнолітню дитину. До того ж відповідно до Трудового законодавства України, одиноким батькам надаються такі права та пільги:

  • якщо вони виховують одного і більше дітей віком до 14 років, то під час працевлаштування роботодавець не може встановлювати випробувальний термін; 
  • їм не можуть відмовити у працевлаштуванні, а якщо це правило порушили — відмову можна оскаржити у суді;
  • одинока мати (батько) можуть скористатися додатковою оплачуваною відпусткою на 10 календарних днів. Якщо ж працівник утримує двох і більше дітей до 15 років, та/або дітей-інвалідів, то додаткова оплачувана відпустка збільшується до 17 календарних днів;
  • одинокі батьки (батько чи матір), якщо утримують двох або більше дітей віком до 14 років, можуть отримати неоплачувану відпустку на 14 календарних днів;
  • звільнити з роботи одиноку матір чи батька одинака, які виховують дитину до 14 років або дитину інваліда, можна лише за однієї умови: при повній ліквідації підприємства. При цьому роботодавець надалі повинен працевлаштувати такого працівника.

Грошова допомога одиноким батькам — про які суми йдеться 

Розмір виплат залежить від віку дитини, яка перебуває на вихованні батька чи матері. У 2025 році виплати є такими: 

  • 2 563 гривні — якщо дитині до 6 років;
  • 3 196 гривень — якщо дитині від 6 до 18 років;
  • 3 028 гривень — якщо дитині від 18 до 23 років.

Нагадаємо, у Києві багатодітним сім'ям виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 7,5 тис. грн на кожну дитину. Гроші зможуть отримати й родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Також ми розповідали, які пільги надає держава дітям з багатодітних сімей. Окрім пільг такі сім'ї можуть претендувати на додаткові держвиплати. 

виплати гроші пільги батьки мама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:09 Двоє дівчат побили школярку в Києві — поліція почала перевірку

20:08 Безпечна нерухомість — що необхідно перевіряти перед купівлею

20:00 Повістка на ВЛК — чи отримують її заброньовані

19:56 Рінкевичс пояснив, чому не можна знімати санкції з РФ після війни

19:52 Бущан найближчими днями піде з Динамо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 Трамп закликав НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

19:34 Львів замете снігом — містян попереджають про значні опади завтра

19:26 Одинокі батьки в Україні — які пільги доступні у 2025 році

19:19 Путін покинув нараду через нагальний міжнародний дзвінок — деталі

19:17 На Одещині колишньому голові сільради загрожує термін — за що

20:09 Двоє дівчат побили школярку в Києві — поліція почала перевірку

20:08 Безпечна нерухомість — що необхідно перевіряти перед купівлею

20:00 Повістка на ВЛК — чи отримують її заброньовані

19:56 Рінкевичс пояснив, чому не можна знімати санкції з РФ після війни

19:52 Бущан найближчими днями піде з Динамо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 Трамп закликав НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

19:34 Львів замете снігом — містян попереджають про значні опади завтра

19:26 Одинокі батьки в Україні — які пільги доступні у 2025 році

19:19 Путін покинув нараду через нагальний міжнародний дзвінок — деталі

19:17 На Одещині колишньому голові сільради загрожує термін — за що

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати