Доллары, выпущенные в 2002 году — реально ли их обменять в 2025

Доллары на столе. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы держат свои сбережения в долларах, ведь американская валюта остается самой популярной в мире. Поэтому гражданам следует знать, все ли доллары подлежат обмену в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Подлежат ли обмену доллары 2002 года выпуска

Все американские доллары, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине, отмечают в Национальном банке. Регулятор не устанавливал никаких ограничений по номиналу или году эмиссии долларовых банкнот.

То есть если у вас есть, например доллары, которые выпустили еще в 2002 году, вы все равно их можете обменять, поскольку они остаются законным платежным средством в Украине. Банки и обменники не должны отказывать в обмене, ведь от Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки не было указаний ограничить расчеты какими-то банкнотами.

Соответственно, украинцы могут приносить в банки доллары 2002 года, если деньги являются настоящими и это подтвердилось после проверки на детекторе или счетчике валют. Финансовые учреждения не могут накладывать ограничения на операции с банкнотами определенного номинала или года выпуска, если они являются законным платежным средством в США — это считается потенциальным мошенничеством.

О чем еще стоит знать

Напомним, что есть дни, когда продавать или покупать иностранную валюту можно гораздо выгоднее. Так, пик стоимости валюты в Украине приходится на вторник и среду. А во второй половине недели валюта, как правило, дешевеет.

Напомним, что украинцев с наличными могут не пропустить на границе. Поехать в другую страну с деньгами не удастся, если нарушить важное правило. Узнавайте также, существуют ли купюры больше 100 долларов.