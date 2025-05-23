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Обмен изношенных валют — как отдать банкам поврежденные банкноты

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Дата публикации 23 мая 2025 20:36
Как обменять сильно поврежденных долларов и евро — правила в 2025 году
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Проблема обмена валюты со значительными повреждениями появилась не вчера. Как правило, украинские банки и обменники отказываются принимать такие купюры, однако шанс на обмен все же есть.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом нужно знать украинцам.

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Если на банкноте есть серьезные повреждения, тогда обменять ее удастся только в той стране, где она была выпущена. Однако можно воспользоваться более легким, но более дорогим вариантом - отдать деньги на инкассо. Это означает, что банк отвезет старые деньги в страну, которая выпустила их в обращение. Там произойдет обмен, и только после этого вы получите гривневый эквивалент. Эта услуга не является бесплатной и стоит около 10-20% от переданной суммы.

Процедура инкассо определяется Инструкцией о проведении кассовых операций украинскими банками. Так, финучреждениям можно отдать такие купюры:

  • разорванные (разрезанные) на части и склеенные;
  • которые не сохранили некоторые признаки платежности (есть изменения в портрете, нет защитной ленты, есть надписи, мешающие определению признаков платежности банкнот);
  • с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
  • с загрязнениями, вызывающими общую люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, прожженные, разложившиеся (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
  • залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром;
  • с явными печатными недостатками.

Напомним, что украинцы во время путешествий за границу рискуют остаться без иностранной валюты. Все потому, что по закону человек, который пересекает госграницу, должен декларировать наличные в эквиваленте более 10 000 евро. Узнавайте также, что такое полимерные деньги и где их могут найти украинцы.

деньги банки доллар валюта обмен валют
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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