Как обменять сильно поврежденных долларов и евро — правила в 2025 году

Обмен изношенных валют — как отдать банкам поврежденные банкноты
Проблема обмена валюты со значительными повреждениями появилась не вчера. Как правило, украинские банки и обменники отказываются принимать такие купюры, однако шанс на обмен все же есть.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом нужно знать украинцам.
Как обменять сильно поврежденные доллары евро или другую валюту
Если на банкноте есть серьезные повреждения, тогда обменять ее удастся только в той стране, где она была выпущена. Однако можно воспользоваться более легким, но более дорогим вариантом - отдать деньги на инкассо. Это означает, что банк отвезет старые деньги в страну, которая выпустила их в обращение. Там произойдет обмен, и только после этого вы получите гривневый эквивалент. Эта услуга не является бесплатной и стоит около 10-20% от переданной суммы.
Процедура инкассо определяется Инструкцией о проведении кассовых операций украинскими банками. Так, финучреждениям можно отдать такие купюры:
- разорванные (разрезанные) на части и склеенные;
- которые не сохранили некоторые признаки платежности (есть изменения в портрете, нет защитной ленты, есть надписи, мешающие определению признаков платежности банкнот);
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
- с загрязнениями, вызывающими общую люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- обожженные, прожженные, разложившиеся (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
- залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром;
- с явными печатными недостатками.
Напомним, что украинцы во время путешествий за границу рискуют остаться без иностранной валюты. Все потому, что по закону человек, который пересекает госграницу, должен декларировать наличные в эквиваленте более 10 000 евро. Узнавайте также, что такое полимерные деньги и где их могут найти украинцы.
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