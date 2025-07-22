Обмен валюты на черном рынке — какие проблемы ждут украинцев

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Граждане Украины всегда стремятся как можно выгоднее обменять иностранную валюту, в частности доллары. Для этого некоторые люди несут деньги на черный рынок, но подвергают себя опасности, ведь могут вообще остаться без денег.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит обменивать деньги на черном рынке.

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Если покупаете валюту у так называемых "менял", то должны знать о самой большой опасности — вы можете наткнуться на мошенников. В таком случае вместо настоящих денег вам дадут фальшивую валюту.

Обмен, как правило, происходит на улице, поэтому проверить деньги на подлинность является нелегким делом. И покупатель становится легкой мишенью для обмана.

Самые распространенные мошеннические схемы на черном рынке

У мошенников есть много схем, чтобы обмануть тех, кто ищет самый выгодный курс. Например:

они публикуют объявления, что продают большие суммы по выгодному курсу. Когда находят покупателя, его ведут к машине и отдают пакет с валютой. Но как только он покидает машину, как на него сразу нападают сообщники мошенника и забирают деньги;

злоумышленники берут в аренду нежилое помещение на первом этаже с двумя выходами. Там устанавливают вывеску обменного пункта и табло с курсами. Мелкие операции, чтобы клиенты ничего не заподозрили, выполняются быстро. Но когда появляется покупатель с крупной суммой, мошенник берет гривны и идет якобы взять валюту, но уходит через запасной выход;

еще мошенники могут положить между настоящими купюрами фальшивые. Люди забирают деньги и уходят, даже не подозревая, что их обманули.

Поэтому, если не хотите рисковать собственными деньгами, тогда на черном рынке обмен денег лучше не осуществлять.

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