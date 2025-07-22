Обмін валюти на чорному ринку — які проблеми чекають на українців

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Громадяни України завжди прагнуть якнайвигідніше обміняти іноземну валюту, зокрема долари. Задля цього деякі люди несуть гроші на чорний ринок, але наражають себе на небезпеку, адже можуть взагалі залишитися без грошей.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому не варто обмінювати гроші на чорному ринку.

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Якщо купуєте валюту у так званих "мінял", то маєте знати про найбільшу небезпеку — ви можете натрапити на шахраїв. У такому разі замість справжніх грошей вам дадуть фальшиву валюту.

Обмін, як правило, відбувається на вулиці, тож перевірити гроші на справжність є нелегкою справою. Відтак покупець стає легкою мішенню для обману.

Найпоширеніші шахрайські схеми на чорному ринку

У шахраїв є багато схем, щоб обманути тих, хто шукає найвигідніший курс. Наприклад:

вони публікують оголошення, що продають великі суми за вигідним курсом. Коли знаходять покупця, його ведуть до автівки та віддають пакет з валютою. Та щойно покупець залишає машину, як на нього одразу нападають спільники шахрая та забирають гроші;

зловмисники беруть в оренду нежитлове приміщення на першому поверсі з двома виходами. Тоді встановлюють вивіску обмінного пункту і табло з курсами. Дрібні операції, щоби клієнти нічого не запідозрили, виконуються швидко. Але коли з'являється покупець з великою сумою, шахрай бере гривні і йде нібито за валютою, але зникає через запасний вихід;

ще шахраї можуть покласти між справжніми купюри фальшиві. Люди забирають гроші та йдуть, навіть не підозрюючи, що їх обманули.

Отож, якщо не хочете ризикувати власними грошима, тоді на чорному ринку обмін грошей краще не здійснювати.

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