Ощадбанк объяснил, как обменять банкноты без взыскания 30% комиссии

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, как обменять купюры мелких номиналов на более крупные, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице банка в Facebook.

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Особенности обмена банкнот в Ощадбанке

В одном из сообщений гражданин обратился с вопросом, предоставляет ли банк услугу по обмену малых номиналов на более крупные купюры. Также уточнил, что делать со старыми и поврежденными банкнотами.

"Можно ли обратиться в кассу любого отделения вашего банка с просьбой обменять мелкие купюры на купюры крупного номинала? Предоставляет ли Ощадбанк такую услугу? А если купюра повреждена, можно ли ее обменять на целую в кассе Ощадбанка?", — говорится в обращении.

В банке отметили, что финучреждение оказывает соответствующие услуги, однако за это взимается комиссия.

"Если вы хотите обменять банкноты национальной валюты на такие же только большего номинала, данная услуга тарифицируется согласно тарифам банка в размере 30% от суммы и не менее 75 гривен", — пояснили в банке.

Однако есть способ, как не переплачивать за обмен купюр. Для этого нужно осуществить пополнение своей карточки с ее наличием этими средствами и не платить комиссию.

Что касается поврежденных и старых купюр, то в кассах отделений в течение операционного времени без ограничений бесплатно обменивают физическим и юридическим лицам не пригодные к обращению платежные банкноты и монеты национальной валюты на пригодные.

"О проверке банкноты на обмен рекомендуем обратиться с ней непосредственно в отделение банка", — добавили в Ощадбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, с клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" в судебном порядке без их присутствия взимают задолженность во время войны. В суд подают сами представители финучреждения.

Также мы писали о том, что клиент государственного Ощадбанка потерял 50 005 гривен из-за телефонных мошенников. Мужчина подал заявление в полицию, отмечая, что не виновен в исчезновении средств и требует от банка их возвращения.