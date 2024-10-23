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Ограничения на снятие наличных и переводы с карт — Sense Bank уточнил нормы

23 октября 2024 10:39
Ксения Симонова - Редактор
Sense Bank рассказал о нормах снятия наличных денег и переводах с карт в 2024 году
Мобильное приложение банка. Фото: sensebank
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "Sense Bank" рассказал, какие действуют ограничения на снятие наличных, переводы с карты на карту украинского банка и покупки с карт. Большинство правил введено на время военного положения.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

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Выдача наличных в гривне в Украине

В рамках действия постановления Национального банка №18 от 24 февраля 2022 года, в Украине установлены ограничения на снятие наличных и совершение покупок и постановления НБУ №102 с 1 октября 2024 года установлен потолок на исходные переводы с карты Sense Bank на карту другого украинского финучреждения (Р2Р-переводы).

Разрешается максимально снимать с одного счета сумму наличных денег:

  • в банковской кассе — 100 тыс. грн в день со счета;
  • в банкоматах и ​​POS-терминалах — в пределах лимита не более 50 тыс. грн в день.

Если человек снял через банкомат 50 тыс. грн, то в этот же день через кассу можно снять только 50 тыс. грн.

Что касается исходных переводов с карты Sense Bank на карту другого украинского банка, то новая максимальная сумма за месяц составляет 150 тыс. грн со всех счетов.

Совершение операций в иностранной валюте

Снимать иностранную валюту в Украине можно исключительно через банковскую кассу в пределах ограничений — в эквиваленте 100 тыс. грн в день с одного счета.

За рубежом в банкоматах и ​​POS-терминалах:

  • с карточек в долларах/евро — не более эквивалента 50 тыс. грн в день с одной карты и не более эквивалента 100 тыс. грн суммарно со всех карт одного карточного счета в день;
  • с гривневых карт — не более эквивалента 12,5 тыс. грн суммарно со всех счетов клиента за календарную неделю (принимают во внимание операции, совершенные с понедельника по воскресенье).

Объем перевода с валютной карты украинского финучреждения на карту иностранного банка — не более эквивалента 100 тыс. грн со всех валютных счетов в месяц (покупка криптовалют, пополнение цифровых кошельков, покупка подарочных сертификатов, переводы в пользу букмекерских компаний и т.д.).

Совершение покупок с валютных карт за рубежом и на зарубежных сайтах:

  • без ограничений, однако в рамках дневного лимита карты — на все покупки, кроме представленных ниже МСС.

100 тыс. грн в месяц в эквиваленте — со всех валютных счетов в финучреждении на покупки из МСС:

  • 5094 — драгоценные камни/металлы, часы, ювелирные изделия;
  • 5944 — магазины по продаже часов, ювелирных изделий/дела из серебра;
  • 5972 — магазины монет, марок.

500 тыс. грн в месяц в эквиваленте — со всех счетов в банке на покупки с МСС 6513 (операции с агентами/менеджерами с недвижимостью).

Совершение покупок с гривневых счетов за рубежом и на зарубежных порталах — за календарный месяц максимальная сумма 100 тыс. грн на все гривневые счета.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее ПриватБанк изменил правила снятия наличных денег за рубежом. Внедрив новую услугу, банк стал новатором из других банковских учреждений.

Также мы писали, что в Национальном банке рассматривают введение изменений в осуществлении безналичных расчетов. Регулятор предлагает обновить соответствующий механизм.

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