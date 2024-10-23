Sense Bank розповів про норми зняття готівки та перекази з карток у 2024 році

Обмеження на зняття готівки та перекази з карток — Sense Bank уточнив норми
Державний "Sense Bank" розповів, які діють обмеження на зняття готівки, перекази з картки на картку українського банку та покупки з карток. Більшість правил запроваджені на час воєнного стану.
Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.
Видача готівки у гривні в Україні
В рамках дії постанови Національного банку №18 від 24 лютого 2022 року, в Україні встановлені обмеження на зняття готівки та здійснення покупок та постанови НБУ №102 з 1 жовтня 2024 року встановлено стелю на вихідні перекази з картки Sense Bank на картку іншої української фінустанови (Р2Р-перекази).
Дозволяється максимально знімати з одного рахунку суму готівки:
- у банківській касі — 100 тис. грн в день з рахунку;
- в банкоматах та POS-терміналах — в межах ліміту не більше 50 тис. грн в день.
Якщо людина зняла через банкомат 50 тис. грн, то цього ж дня через касу можна зняти лише 50 тис. грн.
Щодо вихідних переказів з картки Sense Bank на картку іншого українського банку, то нова максимальна сума за місяць становить 150 тис. грн з усіх рахунків.
Здійснення операцій в іноземній валюті
Знімати іноземну валюту в України можна виключно через банківську касу в межах обмежень — в еквіваленті 100 тис. грн в день з одного рахунку.
За кордоном в банкоматах та POS-терміналах:
- з карток в доларах/євро — не більше еквіваленту 50 тис. грн в день з однієї картки та не більше еквіваленту 100 тис. грн сумарно з усіх карток одного карткового рахунку в день;
- з гривневих карток — не більше еквіваленту 12,5 тис. грн сумарно з усіх рахунків клієнта за календарний тиждень (беруть до уваги операції, здійснені з понеділка по неділю).
Обсяг переказу з валютної картки української фінустанови на картку іноземного банку — не більше еквіваленту 100 тис. грн з усіх валютних рахунків за місяць (купівля криптовалют, поповнення цифрових гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній та інше).
Здійснення покупок з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах:
- без обмежень, однак в рамках денного ліміту картки — на всі покупки, крім представлених нижче МСС.
100 тис. грн в місяць в еквіваленті — зі всіх валютних рахунків у фінустанові на покупки з МСС:
- 5094 — дорогоцінні камені/метали, годинники, ювелірні вироби;
- 5944 — магазини з продажу годинників, ювелірних виробів/dиробів із срібла;
- 5972 — магазини монет, марок.
500 тис. грн в місяць в еквіваленті — зі всіх рахунків в банку на покупки з МСС 6513 (операції з агентами/менеджерами з нерухомістю).
Здійснення покупок з гривневих рахунків за кордоном та на закордонних порталах — за календарний місяць максимальна сума 100 тис. грн на всі гривневі рахунки.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше ПриватБанк змінив правила зняття готівки за кордоном. Запровадивши нову послугу, банк став новатором з-поміж інших банківських установ.
Також ми писали, що в Національному банку розглядають запровадження змін у здійсненні безготівкових розрахунків. Регулятор пропонує оновити відповідний механізм.
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