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Обмеження на зняття готівки та перекази з карток — Sense Bank уточнив норми

23 жовтня 2024 10:39
Ксенія Симонова - Редактор
Sense Bank розповів про норми зняття готівки та перекази з карток у 2024 році
Мобільний застосунок банку. Фото: sensebank
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Sense Bank" розповів, які діють обмеження на зняття готівки, перекази з картки на картку українського банку та покупки з карток. Більшість правил запроваджені на час воєнного стану.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

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Видача готівки у гривні в Україні

В рамках дії постанови Національного банку №18 від 24 лютого 2022 року, в Україні встановлені обмеження на зняття готівки та здійснення покупок та постанови НБУ №102 з 1 жовтня 2024 року встановлено стелю на вихідні перекази з картки Sense Bank на картку іншої української фінустанови (Р2Р-перекази).

Дозволяється максимально знімати з одного рахунку суму готівки:

  • у банківській касі — 100 тис. грн в день з рахунку;
  • в банкоматах та POS-терміналах ​— в межах ліміту не більше 50 тис. грн в день.

Якщо людина зняла через банкомат 50 тис. грн, то цього ж дня через касу можна зняти лише 50 тис. грн.

Щодо вихідних переказів з картки Sense Bank на картку іншого українського банку, то нова максимальна сума за місяць становить 150 тис. грн з усіх рахунків.

Здійснення операцій в іноземній валюті

Знімати іноземну валюту в України можна виключно через банківську касу в межах обмежень — в еквіваленті 100 тис. грн в день з одного рахунку.

За кордоном в банкоматах та POS-терміналах:

  • з карток в доларах/євро ​— не більше еквіваленту 50 тис. грн в день з однієї картки та не більше еквіваленту 100 тис. грн сумарно з усіх карток одного карткового рахунку в день;
  • з гривневих карток — не більше еквіваленту 12,5 тис. грн сумарно з усіх рахунків клієнта за календарний тиждень (беруть до уваги операції, здійснені з понеділка по неділю).

Обсяг переказу з валютної картки української фінустанови на картку іноземного банку — не більше еквіваленту 100 тис. грн з усіх валютних рахунків за місяць (купівля криптовалют, поповнення цифрових гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній та інше).

Здійснення покупок з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах:

  • без обмежень, однак в рамках денного ліміту картки — на всі покупки, крім представлених нижче МСС.

100 тис. грн в місяць в еквіваленті — зі всіх валютних рахунків у фінустанові на покупки з МСС:

  • 5094 — дорогоцінні камені/метали, годинники, ювелірні вироби;
  • 5944 — магазини з продажу годинників, ювелірних виробів/dиробів із срібла;
  • 5972 — магазини монет, марок.

500 тис. грн в місяць в еквіваленті — зі всіх рахунків в банку на покупки з МСС 6513 (операції з агентами/менеджерами з нерухомістю).

Здійснення покупок з гривневих рахунків за кордоном та на закордонних порталах — за календарний місяць максимальна сума 100 тис. грн на всі гривневі рахунки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ПриватБанк змінив правила зняття готівки за кордоном. Запровадивши нову послугу, банк став новатором з-поміж інших банківських установ.

Також ми писали, що в Національному банку розглядають запровадження змін у здійсненні безготівкових розрахунків. Регулятор пропонує оновити відповідний механізм.

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