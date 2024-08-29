Лимит на карточные переводы — Гетманцев объяснил о последствиях

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ограничения на карточные переводы могут осложнить работу теневой экономики, но в то же время способны вызвать неудобства для добросовестных пользователей. Волонтеры и предприниматели, часто осуществляющие P2P переводы, могут столкнуться с необходимостью предоставлять дополнительные доказательства законности своих финансовых операций.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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Подробнее об изменениях

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины вводит временные ограничения на шесть месяцев: физические лица смогут осуществлять карточные переводы в пределах 150 000 грн в месяц. Это решение привлекло большое внимание и может существенно повлиять на финансовую ситуацию в стране.

Введение ограничений на карточные переводы имеет несколько ключевых последствий, которые очертил Гетманцев:

Борьба с теневой экономикой. Основной целью этого решения является сокращение использования "дропов" для нелегальных финансовых операций. По оценкам НБУ, это ограничение может повлиять лишь на 2% клиентов банков, однако значительно усложнит проведение теневых транзакций.

Основной целью этого решения является сокращение использования "дропов" для нелегальных финансовых операций. По оценкам НБУ, это ограничение может повлиять лишь на 2% клиентов банков, однако значительно усложнит проведение теневых транзакций. Вызовы для легальных юзеров. Хотя основная цель — борьба с нелегальными схемами, такие ограничения могут создать трудности для законных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие лица, активно пользующиеся переводами P2P, могут быть вынуждены подтверждать законность своих доходов.

Хотя основная цель — борьба с нелегальными схемами, такие ограничения могут создать трудности для законных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие лица, активно пользующиеся переводами P2P, могут быть вынуждены подтверждать законность своих доходов. Необходимость комплексного подхода. Несмотря на введенные меры, они вряд ли полностью остановят теневую экономику. Для достижения большего эффекта требуется комплексный подход, включающий усиление контроля над банками, новые санкции и регулирование рынка криптовалют.

"Ограничения определенно усложнят, но не остановят выстроенные схемы. Плюс остаются другие инструменты (кэш, крипта и др.) для обслуживания теневых потоков. Поэтому указанный шаг может сработать только в комплексе с другими решениями, направленными на укрепление соответствующего банковского надзора, усиление санкций за использование банковской инфраструктуры для отмывания "преступных" средств, введение компромиссного регулирования на рынке криптовалют и т.д.", — подытожил нардеп.

Что еще нужно знать

Напомним, 27 августа 2024 года в Украине были введены ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.

Мы также писали, что ограничение переводов средств в максимальной сумме 150 тысяч гривен ежемесячно не должно повлиять на деятельность украинских волонтеров. Нацбанк сейчас вместе с волонтерами проводит консультации по этой теме, заявил глава НБУ Андрей Пышный.