Лимит на карточные переводы — Гетманцев объяснил о последствиях

Ограничение карточных переводов — как это повлияет на обычных клиентов банков
Ограничения на карточные переводы могут осложнить работу теневой экономики, но в то же время способны вызвать неудобства для добросовестных пользователей. Волонтеры и предприниматели, часто осуществляющие P2P переводы, могут столкнуться с необходимостью предоставлять дополнительные доказательства законности своих финансовых операций.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.
Подробнее об изменениях
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины вводит временные ограничения на шесть месяцев: физические лица смогут осуществлять карточные переводы в пределах 150 000 грн в месяц. Это решение привлекло большое внимание и может существенно повлиять на финансовую ситуацию в стране.
Введение ограничений на карточные переводы имеет несколько ключевых последствий, которые очертил Гетманцев:
- Борьба с теневой экономикой. Основной целью этого решения является сокращение использования "дропов" для нелегальных финансовых операций. По оценкам НБУ, это ограничение может повлиять лишь на 2% клиентов банков, однако значительно усложнит проведение теневых транзакций.
- Вызовы для легальных юзеров. Хотя основная цель — борьба с нелегальными схемами, такие ограничения могут создать трудности для законных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие лица, активно пользующиеся переводами P2P, могут быть вынуждены подтверждать законность своих доходов.
- Необходимость комплексного подхода. Несмотря на введенные меры, они вряд ли полностью остановят теневую экономику. Для достижения большего эффекта требуется комплексный подход, включающий усиление контроля над банками, новые санкции и регулирование рынка криптовалют.
"Ограничения определенно усложнят, но не остановят выстроенные схемы. Плюс остаются другие инструменты (кэш, крипта и др.) для обслуживания теневых потоков. Поэтому указанный шаг может сработать только в комплексе с другими решениями, направленными на укрепление соответствующего банковского надзора, усиление санкций за использование банковской инфраструктуры для отмывания "преступных" средств, введение компромиссного регулирования на рынке криптовалют и т.д.", — подытожил нардеп.
Что еще нужно знать
Напомним, 27 августа 2024 года в Украине были введены ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.
Мы также писали, что ограничение переводов средств в максимальной сумме 150 тысяч гривен ежемесячно не должно повлиять на деятельность украинских волонтеров. Нацбанк сейчас вместе с волонтерами проводит консультации по этой теме, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
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