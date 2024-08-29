Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Обмеження карткових переказів — як це вплине на звичайних клієнтів банків arrow

Обмеження карткових переказів — як це вплине на звичайних клієнтів банків

29 серпня 2024 11:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ліміт на карткові перекази — Гетманцев пояснив про наслідки
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Обмеження на карткові перекази можуть ускладнити роботу тіньової економіки, але водночас здатні спричинити незручності для добросовісних користувачів. Волонтери та підприємці, які часто здійснюють P2P перекази, можуть зіткнутися з потребою надавати додаткові докази законності своїх фінансових операцій.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про зміни

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить тимчасове обмеження на шість місяців: фізичні особи зможуть здійснювати карткові перекази в межах 150 000 грн на місяць. Це рішення привернуло багато уваги та може суттєво вплинути на фінансову ситуацію в країні.

Запровадження обмежень на карткові перекази має кілька ключових наслідків, які окреслив Гетманцев:

  • Боротьба з тіньовою економікою. Основною метою цього рішення є скорочення використання "дропів" для нелегальних фінансових операцій. За оцінками НБУ, це обмеження може вплинути лише на 2% клієнтів банків, проте значно ускладнить проведення тіньових транзакцій.
  • Виклики для легальних користувачів. Хоча основна мета — боротьба з нелегальними схемами, такі обмеження можуть створити труднощі для законних користувачів. Волонтери, підприємці та інші особи, які активно користуються P2P переказами, можуть бути змушені підтверджувати законність своїх доходів.
  • Необхідність комплексного підходу. Попри запроваджені заходи, вони навряд чи повністю зупинять тіньову економіку. Для досягнення більшого ефекту потрібен комплексний підхід, що включає посилення контролю за банками, нові санкції та регулювання ринку криптовалют.

"Обмеження безперечно ускладнять, але не зупинять вибудовані схеми. Плюс залишаються інші інструменти (кеш, крипта та ін.) для обслуговування тіньових потоків. Тому зазначений крок може спрацювати тільки у комплексі з іншими рішеннями, спрямованими на зміцнення відповідного банківського нагляду, посилення санкцій за використання банківської інфраструктури для відмивання "злочинних" коштів, запровадження компромісного регулювання на ринку криптовалют тощо", — підсумував нардеп.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 27 серпня 2024 року в Україні запровадили обмеження на карткові перекази. Національний банк встановив тимчасовий ліміт між фізособами на наступні пів року.

Ми також писали, що обмеження переказів коштів у максимальній сумі 150 тисяч гривень щомісячно не має вплинути на діяльність українських волонтерів. Нацбанк зараз разом з волонтерами проводить консультації на цю тему, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Данило Гетманцев гроші банки грошові перекази банківські карти обмеження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:56 У Китаї заборонили експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА

11:55 Без вимкнень сьогодні не обійтися — в Укренерго попередили про складну ситуацію в енергосистемі

11:54 У Черкасах ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків — кадри роботи ДСНС

11:52 В Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді — що відомо про добровольця

11:48 Бізнес не зможе отримувати готівкові перекази від фізосіб — заборона від НБУ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

11:47 Незаконно переправляли українців за кордон — скільки груп викрила ДПСУ за час війни

11:41 Собачі туші у вантажі — фура, що прямувала до Одеси, потрапила в ДТП

11:37 Обмеження карткових переказів — як це вплине на звичайних клієнтів банків

11:35 Українцям треба працювати по 10 годин на день — експерт пояснив для чого

11:31 Бійці Третьої штурмової бригади знищили цілу низку російської техніки — з'явилося відео

11:56 У Китаї заборонили експорт низки товарів та комплектуючих до БПЛА

11:55 Без вимкнень сьогодні не обійтися — в Укренерго попередили про складну ситуацію в енергосистемі

11:54 У Черкасах ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків — кадри роботи ДСНС

11:52 В Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді — що відомо про добровольця

11:48 Бізнес не зможе отримувати готівкові перекази від фізосіб — заборона від НБУ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

11:47 Незаконно переправляли українців за кордон — скільки груп викрила ДПСУ за час війни

11:41 Собачі туші у вантажі — фура, що прямувала до Одеси, потрапила в ДТП

11:37 Обмеження карткових переказів — як це вплине на звичайних клієнтів банків

11:35 Українцям треба працювати по 10 годин на день — експерт пояснив для чого

11:31 Бійці Третьої штурмової бригади знищили цілу низку російської техніки — з'явилося відео

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку