Ліміт на карткові перекази — Гетманцев пояснив про наслідки

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обмеження на карткові перекази можуть ускладнити роботу тіньової економіки, але водночас здатні спричинити незручності для добросовісних користувачів. Волонтери та підприємці, які часто здійснюють P2P перекази, можуть зіткнутися з потребою надавати додаткові докази законності своїх фінансових операцій.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Читайте також:

Детальніше про зміни

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить тимчасове обмеження на шість місяців: фізичні особи зможуть здійснювати карткові перекази в межах 150 000 грн на місяць. Це рішення привернуло багато уваги та може суттєво вплинути на фінансову ситуацію в країні.

Запровадження обмежень на карткові перекази має кілька ключових наслідків, які окреслив Гетманцев:

Боротьба з тіньовою економікою. Основною метою цього рішення є скорочення використання "дропів" для нелегальних фінансових операцій. За оцінками НБУ, це обмеження може вплинути лише на 2% клієнтів банків, проте значно ускладнить проведення тіньових транзакцій.

Основною метою цього рішення є скорочення використання "дропів" для нелегальних фінансових операцій. За оцінками НБУ, це обмеження може вплинути лише на 2% клієнтів банків, проте значно ускладнить проведення тіньових транзакцій. Виклики для легальних користувачів. Хоча основна мета — боротьба з нелегальними схемами, такі обмеження можуть створити труднощі для законних користувачів. Волонтери, підприємці та інші особи, які активно користуються P2P переказами, можуть бути змушені підтверджувати законність своїх доходів.

Хоча основна мета — боротьба з нелегальними схемами, такі обмеження можуть створити труднощі для законних користувачів. Волонтери, підприємці та інші особи, які активно користуються P2P переказами, можуть бути змушені підтверджувати законність своїх доходів. Необхідність комплексного підходу. Попри запроваджені заходи, вони навряд чи повністю зупинять тіньову економіку. Для досягнення більшого ефекту потрібен комплексний підхід, що включає посилення контролю за банками, нові санкції та регулювання ринку криптовалют.

"Обмеження безперечно ускладнять, але не зупинять вибудовані схеми. Плюс залишаються інші інструменти (кеш, крипта та ін.) для обслуговування тіньових потоків. Тому зазначений крок може спрацювати тільки у комплексі з іншими рішеннями, спрямованими на зміцнення відповідного банківського нагляду, посилення санкцій за використання банківської інфраструктури для відмивання "злочинних" коштів, запровадження компромісного регулювання на ринку криптовалют тощо", — підсумував нардеп.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 27 серпня 2024 року в Україні запровадили обмеження на карткові перекази. Національний банк встановив тимчасовий ліміт між фізособами на наступні пів року.

Ми також писали, що обмеження переказів коштів у максимальній сумі 150 тисяч гривень щомісячно не має вплинути на діяльність українських волонтерів. Нацбанк зараз разом з волонтерами проводить консультації на цю тему, заявив голова НБУ Андрій Пишний.