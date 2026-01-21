Доллар в обменниках изменил сценарий — за сколько продают и покупают валюту

Доллары в руках. Фото: Freepik

Национальный банк Украины в среду, 21 января, ослабил курс доллара по отношению к гривне на 2 копейки против предыдущего показателя — до 43,2522 грн/долл. В банках американская валюта подешевела на 3 копейки в продаже — до 43,52 грн/долл., и на 5 копеек в покупке — до 43,05 грн.

Новини.LIVE рассказывают, за сколько продают и покупают доллары обменники.

Реклама

Читайте также:

Курс доллара на наличном рынке

По данным сайта "Минфин", в обменниках американская валюта дешевеет уже несколько дней подряд. Небольшой рост курса доллара относительно гривны наблюдался лишь 18 января, однако общая тенденция указывает на постепенное замедление девальвации гривны.

В среду, 21 января, доллар в продаже на наличном рынке стоит в среднем 43,49 грн, в покупке — 43,39 грн. Неделю назад курс составлял 43,50 грн/долл. и 43,34 грн/долл. соответственно.

С начала сегодняшних суток заметна аналогичная динамика. Торговый день открылся с таких показателей:

продажа — 43,50 грн/долл;

покупка — 43,40 грн/долл.

Однако уже около 14:00 курс доллара снизился на 5 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,45 грн/долл. и 43,35 грн/долл. соответственно.

Курс доллара в обменниках 21 января. Фото: скриншот

Почему сейчас не стоит менять доллары

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что с начала января 2026 года Национальный банк Украины повышал курс доллара по ряду причин. В частности это требования международных институтов и заложенный в государственный бюджет среднегодовой курс на уровне 45,70 грн/долл. Однако в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться.

"Национальный банк лишь ускорил девальвацию гривны, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной финансовой помощи. Я думаю, в ближайшее время стремительное движение показателей вверх притормозится, если не произойдет никаких чрезвычайных событий", — отметил эксперт.

Экономист добавил, что с 19 по 25 января официальный курс гривны к доллару будет держаться в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. Наличный курс будет колебаться в пределах 43,40-43,65 грн/долл., учитывая традиционную маржу.

Ранее мы рассказывали, какие купюры доллара можно продать дороже номинала.

Также узнавайте, можно ли обменять доллары с пятнами и потертостями.