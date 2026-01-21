Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Обменники переписали курс доллара — сколько стоит валюта

Обменники переписали курс доллара — сколько стоит валюта

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:50
Доллар в обменниках изменил сценарий — за сколько продают и покупают валюту
Доллары в руках. Фото: Freepik

Национальный банк Украины в среду, 21 января, ослабил курс доллара по отношению к гривне на 2 копейки против предыдущего показателя — до 43,2522 грн/долл. В банках американская валюта подешевела на 3 копейки в продаже — до 43,52 грн/долл., и на 5 копеек в покупке — до 43,05 грн.

Новини.LIVE рассказывают, за сколько продают и покупают доллары обменники.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара на наличном рынке

По данным сайта "Минфин", в обменниках американская валюта дешевеет уже несколько дней подряд. Небольшой рост курса доллара относительно гривны наблюдался лишь 18 января, однако общая тенденция указывает на постепенное замедление девальвации гривны.

В среду, 21 января, доллар в продаже на наличном рынке стоит в среднем 43,49 грн, в покупке — 43,39 грн. Неделю назад курс составлял 43,50 грн/долл. и 43,34 грн/долл. соответственно.

С начала сегодняшних суток заметна аналогичная динамика. Торговый день открылся с таких показателей:

  • продажа — 43,50 грн/долл;
  • покупка — 43,40 грн/долл.

Однако уже около 14:00 курс доллара снизился на 5 копеек как в продаже, так и в покупке — до 43,45 грн/долл. и 43,35 грн/долл. соответственно.

Курс доллара
Курс доллара в обменниках 21 января. Фото: скриншот

 

Почему сейчас не стоит менять доллары

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что с начала января 2026 года Национальный банк Украины повышал курс доллара по ряду причин. В частности это требования международных институтов и заложенный в государственный бюджет среднегодовой курс на уровне 45,70 грн/долл. Однако в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться.

"Национальный банк лишь ускорил девальвацию гривны, чтобы улучшить поступления в бюджет за счет западной финансовой помощи. Я думаю, в ближайшее время стремительное движение показателей вверх притормозится, если не произойдет никаких чрезвычайных событий", — отметил эксперт.

Экономист добавил, что с 19 по 25 января официальный курс гривны к доллару будет держаться в диапазоне 43,10-43,50 грн/долл. Наличный курс будет колебаться в пределах 43,40-43,65 грн/долл., учитывая традиционную маржу.

Ранее мы рассказывали, какие купюры доллара можно продать дороже номинала.

Также узнавайте, можно ли обменять доллары с пятнами и потертостями.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации