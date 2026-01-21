Відео
Обмінники переписали курс долара — скільки коштує валюта

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 15:50
Долар в обмінниках змінив сценарій — за скільки продають і купують валюту
Долари в руках. Фото: Freepik

Національний банк України у середу, 21 січня, послабив курс долара щодо гривні на 2 копійки проти попереднього показника — до 43,2522 грн/дол. У банках американська валюта подешевшала на 3 копійки у продажу — до 43,52 грн/дол., та на 5 копійок у купівлі — до 43,05 грн. 

Новини.LIVE розповідають, за скільки продають та купують долари обмінники.

Читайте також:

Курс долара на готівковому ринку

За даними сайту "Мінфін", В обмінниках американська валюта дешевшає вже кілька днів поспіль. Невелике зростання курсу долара щодо гривні спостерігалося лише 18 січня, проте загальна тенденція вказує на поступове сповільнення девальвації гривні. 

У середу, 21 січня, долар у продажу на готівковому ринку коштує в середньому 43,49 грн, у купівлі — 43,39 грн. Тиждень тому курс становив 43,50 грн/дол. та 43,34 грн/дол. відповідно. 

Від початку сьогоднішньої доби помітна аналогічна динаміка. Торговий день відкрився з таких показників:

  • продаж — 43,50 грн/дол.;
  • купівля — 43,40 грн/дол.

Проте вже близько 14:00 курс долара знизився на 5 копійок як у продажу, так і у купівлі — до 43,45 грн/дол. та 43,35 грн/дол. відповідно.

Курс доллара
Курс долара в обмінниках 21 січня. Фото: скриншот

   

Чому зараз не варто міняти долари

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що від початку січня 2026 року Національний банк України підвищував курс долара з низки причин. Зокрема це вимоги міжнародних інституцій та закладений у державний бюджет середньорічний курс на рівні 45,70 грн/дол. Проте найближчим часом ситуація має стабілізуватися.  

"Національний банк лише пришвидшив девальвацію гривні, аби покращити надходження до бюджету за рахунок західної фінансової допомоги. Я думаю, найближчим часом стрімкий рух показників вгору пригальмується, якщо не відбудеться ніяких надзвичайних подій", — зазначив експерт.

Економіст додав, що з 19 по 25 січня офіційний курс гривні до долара триматиметься в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. Готівковий курс коливатиметься у межах 43,40-43,65 грн/дол., враховуючи традиційну маржу.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
