Как обменять доллары с повреждениями и потертостями в Украине

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы до сих пор переживают, что "не такие" купюры долларов — с потертостями, пятнами или мелкими надрывами, нельзя будет продать. На самом деле правила давно изменились.

Главное — купюра должна быть настоящей, пусть и не в идеальном состоянии, пишет Нацбанк.

Реклама

Читайте также:

Что НБУ позволяет обменивать без проблем

В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная банкнота". Это сделали специально, чтобы убрать человеческий фактор, когда в одном обменнике купюру берут, а в другом нет.

Теперь банки обязаны принять по обычному курсу купюры долларов, даже если они:

имеют потертости;

мелкие пятна;

небольшие надрезы или заломы.

Главное, чтобы купюра соответствовала образцам Федеральной резервной системы США и прошла проверку на подлинность.

Когда купюры забирают на инкассо

Но в случае с сильно поврежденными банкнотами процедура другая. Речь идет о купюрах с большими разрывами, значительными потерями частей или серьезными следами износа.

В таком случае банк:

принимает купюру;

оформляет инкассо;

отправляет купюру в иностранный банк-корреспондент.

Впоследствии продавец получит деньги, но не сразу, и с комиссией по тарифам банка. Также эта процедура может затянуться на недели, а иногда и дольше.

А вот обычные обменники сами не занимаются инкассо. Они передают такие купюры украинским банкам, с которыми имеют договоры. Далее процесс идет по той же схеме, поэтому, если купюра сильно повреждена, лучше сразу идти в банк.

"Синие" и "белые" доллары — в чем разница

Так называемые "синие" купюры — это доллары нового дизайна, в отличие от "белых". Оба варианта являются действительными, если они выпущены после 1914 года.

Отказывать в обмене только из-за "не того цвета" финансовые учреждения не имеют права.

Если банк или обменник безосновательно не принимает доллары, можно подать жалобу в НБУ.

Ранее мы писали о купюре доллара, которая существует, как сувенир — ее никогда не печатали в США.

Также мы сообщали, какие купюры доллара и евро конфискуют сразу при обмене.