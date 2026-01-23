Видео
Україна
Видео

Обменники изменили прайсы — что происходит с курсом доллара

Обменники изменили прайсы — что происходит с курсом доллара

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 15:50
Доллар в обменниках демонстрирует необычный тренд — за сколько продают и покупают валюту
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине в пятницу, 23 января, снизился на 1 копейку от предыдущего показателя и составляет 43,1667 грн/долл. В банках стоимость американской валюты почти не изменилась — в продаже доллар стоит 43,45 грн (на 1 копейку дороже, чем сутками ранее), а в покупке, как и накануне — 42,95 грн.

Новини.LIVE выясняли, что происходит на наличном рынке.

По какому курсу продают и покупают доллары обменники

Несмотря на то, что в конце недели на наличном рынке обычно наблюдается восходящий тренд с параллельным ростом маржи, в пятницу, 23 января, курс доллара пошел на снижение, как свидетельствуют данные портала "Минфин".

В начале суток американская валюта стоила 43,44 грн/долл. в продаже и 43,31 грн/долл. в покупке. На этом уровне доллар держался почти до 9:00 утра.

Ближе к обеду валюта начала дешеветь в продаже, соответственно сужался и спред. Уже в 14:30 доллар можно было купить по 43,40 грн, тогда как сдать валюту украинцы могли немного выгоднее, чем утром — по 43,32 грн/долл.

Курс долара
Курс доллара в обменниках 23 января. Фото: скриншот

 

Какие доллары можно выгодно обменять

Банкноты, которые содержат специальную отметку — звездочку возле серийного номера, встречаются очень редко, поэтому высоко ценятся коллекционерами.

Хотя сама отметка является лишь маркировкой, которая означает, что эту банкноту выпустили на замену поврежденной, нумизматы готовы платить за них больше номинала.

Например, на специализированном портале OLX размещено объявление, автор которого предлагает такую купюру со звездочкой номиналом 5 долларов за 500 грн. При том, что при обмене этой банкноты по актуальному курсу в обменнике можно получить лишь чуть больше 240 грн.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
