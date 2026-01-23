Відео
Україна
Обмінники змінили прайси — що відбувається з курсом долара

Обмінники змінили прайси — що відбувається з курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 15:50
Долар в обмінниках демонструє незвичний тренд — за скільки продають та купують валюту
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс долара в Україні у п'ятницю, 23 січня, знизився на 1 копійку від попереднього показника і становить 43,1667 грн/дол. В банках вартість американської валюти майже не змінилася — у продажу долар коштує 43,45 грн (на 1 копійку дорожче, ніж добою раніше), а у купівлі, як і напередодні — 42,95 грн.

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається на готівковому ринку. 

За яким курсом продають та купують долари обмінники

Попри те, що наприкінці тижня на готівковому ринку зазвичай спостерігається висхідний тренд з паралельним зростанням маржі, у п'ятницю, 23 січня, курс долара пішов на зниження, як свідчать дані порталу "Мінфін".  

На початку доби американська валюта коштувала 43,44 грн/дол. у продажу та 43,31 грн/дол. у купівлі. На цьому рівні долар тримався майже до 9:00 ранку.

Ближче до обіду валюта почала дешевшати у продажу, відповідно звужувався й спред. Вже о 14:30 долар можна було купити по 43,40 грн, тоді як здати валюту українці могли трохи вигідніше, ніж вранці — по 43,32 грн/дол.

Курс долара
Курс долара в обмінниках 23 січня. Фото: скриншот

 

Які долари можна вигідно обміняти

Банкноти, які містять спеціальну позначку — зірочку біля серійного номера, зустрічаються дуже рідко, тож високо ціняться колекціонерами. 

Хоча сама позначка є лише маркуванням, яка означає, що цю банкноту випустили на заміну пошкодженої, нумізмати готові платити за них більше номіналу. 

Наприклад, на спеціалізованому порталі OLX розмішене оголошення, автор якого пропонує таку купюру з зірочкою номіналом 5 доларів за 500 грн. При тому, що при обміні цієї банкноти за актуальним курсом в обміннику можна отримати лише трохи більш як 240 грн. 

Раніше ми розповідали, чого очікувати від курсу долара в Україні найближчим часом. 

Також дізнавайтеся, які доларові банкноти ніколи не друкували у США й чому.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
