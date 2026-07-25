Налоговая льгота по зарплате: кто получит от 1664 до 3328 гривен

Женщина в очках с телефоном в руке, мужчина с собакой. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью, могут существенно сэкономить на налогах и получать более высокую зарплату "на руки". Государство позволяет снизить налоговую нагрузку.

Об условиях предоставления и размерах выплат рассказал интернет-портал "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Размер налоговой льготы в 2026 году

Размер налоговой социальной льготы рассчитывается как 50% от прожиточного минимума. По состоянию на 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3 328 гривен. Соответственно, базовая льгота равна 1 664 гривнам.

В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены следующие ставки:

льгота 150%. Она предоставляется родителям детей с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью I или II группы. Общая сумма льготы составляет 2 496 гривен;

льгота 200%. Предоставляется лицам с инвалидностью I и II группы, являющимся участниками боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны. Общая сумма льготы может составлять 3 328 гривен.

Условия получения и ограничения

Государственная налоговая служба подчеркивает, что воспользоваться льготой могут не все. Только граждане, официально трудоустроенные. Для ее получения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

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Льгота может применяться исключительно к официальному доходу, приравненным к нему выплатам, компенсациям и вознаграждениям. Месячная заработная плата работника не должна превышать предельного лимита.

Расчет производится следующим образом: прожиточный минимум умножается на 1,4 и округляется до ближайших 10 гривен. В 2026 году этот лимит составляет 4 660 гривен.

Какие документы необходимы для оформления

Работнику необходимо подать своему работодателю заявление и копии подтверждающих документов:

удостоверение инвалида или справка МСЭК;

свидетельство о рождении ребенка и его медицинское заключение об инвалидности.

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