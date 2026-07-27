Новый механизм оплаты труда учителей: профсоюзы раскритиковали инициативу

Учительница в классе, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинское правительство готовит самое масштабное за последние годы изменение системы оплаты труда учителей и ученых, которое предусматривает отказ от Единой тарифной сетки (ЕТС), введение отдельных схем должностных окладов и ежегодное обновление расчетной базы в зависимости от средней заработной платы. В то же время профсоюзы призывают доработать соответствующий законопроект.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на сайт Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов (СПО объединений профсоюзов).

Почему профсоюзы обеспокоены новой системой оплаты труда

Как отмечают профсоюзы, рассмотрев проект постановления правительства "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", они пришли к выводу, что документ требует существенной доработки. Соответствующее письмо направили в Министерство образования и науки.

Как поясняют профсоюзы, они больше всего обеспокоены потерей части заработной платы из-за новых предлагаемых механизмов определения должностных окладов педагогов.

По предварительным оценкам, одновременный отказ от ежемесячной доплаты "за работу в неблагоприятных условиях труда" в размере 2 600 грн в государственных/коммунальных учреждениях общего среднего образования может привести к невыполнению ранее анонсированного Кабинетом министров повышения зарплаты педагогов в 2026 году.

Профсоюзы напомнили, что в законе «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрено повышение зарплат педагогов:

с января 2026 года — на 30%;

с сентября 2026 года — еще на 20%.

Кроме того, они недовольны разными сроками повышения должностных окладов, поскольку такой подход является несправедливым. Речь идет о разном подходе к срокам повышения окладов отдельным категориям педагогических и научно-педагогических работников.

В частности, отмечается, что в учреждениях дошкольного и внешкольного образования повышение должностных окладов должно состояться с января 2027 года, тогда как для остальных учителей изменения вступят в силу раньше.

В Совместном представительном органе репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов отметили, что проект постановления важен для всей системы образования, а потому требует детального анализа.

Также отмечается, что сроки согласования документа были недостаточными. Согласно регламенту правительства, согласование проектов актов Кабинета министров должно длиться не менее десяти дней, если срок выполнения соответствующего задания составляет не менее месяца. В то же время предоставленного времени было недостаточно для полноценного анализа проекта.

Что предлагает Кабмин изменить в оплате труда педагогов

Ранее украинское правительство предложило внести изменения в механизм оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников с сентября этого года. В частности, предусмотрено несколько ключевых нововведений. А именно:

Новые схемы должностных окладов и новые ставки почасовой оплаты труда; Отказ от Единой тарифной сетки для окладов; Утверждение отдельных схем окладов; Пересмотр действующих надбавок и доплат.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, реализация проекта призвана обеспечить среднюю начисленную заработную плату учителей в учреждениях общего среднего, профессионального и предвузовского образования на следующем уровне:

с сентября 2026 года — на уровне 24–25 тыс. грн;

с сентября 2027 года — на уровне 29–30 тыс. грн.

Речь идет о прогнозируемой средней зарплате для учителей и ученых.

Ставки почасовой оплаты будут определяться в процентах от среднемесячной зарплаты штатного сотрудника. Они будут колебаться от 0,7% до 2,6% от базового показателя за один час. В частности, для проведения занятий со студентами высших учебных заведений предусмотрено:

для профессоров — 2,2%;

для докторов наук — 1,8%;

для доцентов, докторов философии, кандидатов наук или докторов искусств — 1,4%;

для лиц без ученой степени — 1,1%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым категориям работников повысят должностные оклады с 2027 года. Суммы должны вырасти на 40%, а для некоторых — на 70%. По решению правительства, изменения коснутся 118 000 работников сферы культуры во всех областях Украины. Заработная плата должна вырасти в государственных или коммунальных учреждениях.

Также Новини.LIVE писали, что в июле правительство ввело новый подход к повышению окладов для госслужащих аппаратов местных судов общей юрисдикции. Были введены коэффициенты, которые будут действовать только на время военного положения и еще полгода. Постановление вводит коэффициенты повышения окладов в зависимости от рабочей нагрузки на 50–200 % — от 1,2 до 1,4.