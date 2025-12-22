Видео
Україна
Видео

Новые выплаты на детей с инвалидностью — Гетманцев назвал суммы

Новые выплаты на детей с инвалидностью — Гетманцев назвал суммы

Дата публикации 22 декабря 2025 13:22
Выплаты на детей с инвалидностью с 2026 года — Гетманцев объяснил, какими могут быть суммы
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2026 года может существенно вырасти государственная поддержка детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. Соответствующие изменения в закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" в первом чтении поддержала Верховная Рада 18 декабря 2025 года.

Подробнее об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Что не так с выплатами для лиц с инвалидностью

Как объяснил политик, сейчас дети с инвалидностью до 18 лет получают от государства помощь в размере 1 653 гривны. Если же у ребенка есть сложные нарушения (подгруппа А), выплаты осуществляются вместе с надбавкой на уход. Размер зависит от возраста ребенка и колеблется от 5 126 до 6 900 гривен.

"Предлагается увеличить как саму помощь, так и помощь на уход. Поэтому для каждой категории выплаты фактически удвоятся", — рассказал Гетманцев.

По его словам, в бюджете на 2025 год на социальную помощь вместе с надбавками на уход предусмотрели 16,5 млрд гривен, как для взрослых, так и для детей. Расходы на детей с инвалидностью составляют 6,7 млрд гривен.

Однако главная проблема заключается в том, что действующие размеры пособий не покрывают расходов:

  • на проживание;
  • на реабилитацию;
  • на лечение и развитие ребенка с инвалидностью.

Учитывая, что практически нет услуг ухода и развития для таких детей, то в таких семьях один из родителей оставляет работу. Поэтому семья оказывается на пороге бедности.

"Ведь самая большая помощь вместе с надбавкой на уход (то есть для двух человек) сегодня составляет 6 900 гривен. Этой суммы критически недостаточно для выживания. А это для детей с самыми тяжелыми инвалидностями — где часто нужно очень много дополнительных средств ухода (памперсы и т.д), — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Какими могут быть выплаты

По предварительным расчетам, если принять законопроект в следующем году, то соцвыплаты на детей с инвалидностью в 2026 году могут быть такими:

  • социальная помощь на одного ребенка с инвалидностью без надбавки на уход — 8 647 гривен;
  • социальная помощь вместе с помощью на уход одного ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет (подгруппа А) — 17 294 гривен;
  • социальная помощь вместе с пособием по уходу на одного ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет (подгруппа А) — 17 294 гривен;
  • социальная помощь с помощью на уход на одного другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет — 12 970 гривен надбавки;
  • социальная помощь с помощью на уход на одного другого ребенка с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет — 12 970 гривен.

А для взрослых украинцев с инвалидностью с детства социальные выплаты, в случае принятия изменений, будут такими:

  • помощь человеку с инвалидностью с детства, I группы (подгруппа А) — 17 294 гривен вместе с помощью на уход;
  • помощь гражданину с инвалидностью с детства I группы, (подгруппа Б) — 17 294 гривен вместе с пособием на уход;
  • помощь лицу с инвалидностью с детства II группы — 10 376,4 гривны с помощью на уход;
  • помощь лицу с инвалидностью с детства ІІІ группы — 4,7 тысячи гривен с пособием на уход.

Даниил Гетманцев также отметил, что по данным UNICEF, в 2025 году в Украине насчитывается 230 000 детей с инвалидностью, а взрослых с инвалидностью с детства — 378 000 человек.

Ранее мы рассказывали о механизме расчета алиментов на детей в 2025 году. Так, существует пять критериев, по которым рассчитывают сумму выплат. Узнавайте также, каковы выплаты в случае потери кормильца.

выплаты дети Даниил Гетманцев инвалидность лицо с инвалидностью
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
