Алименты в Украине — как суд определяет, сколько надо будет платить

Когда семьи разводятся, то ребенок остается с одним из родителей, который должен заботиться о его благополучии. После развода камнем преткновения очень часто становятся деньги, а именно — выплата алиментов. Родителям не всегда удается договориться между собой, поэтому этот вопрос перекладывают на суды.

Редакция Новини.LIVE объясняет, как будут рассчитывать размер алиментов в 2026 году.

Как начисляются алименты

Алименты могут взиматься за счет дохода плательщика или в фиксированной сумме. Но суды в Украине, когда принимают решение о размере алиментов, учитывают не только финансовую обеспеченность одного из родителей, говорится на сайте Министерства юстицииУкраины.

Так, во время процесса будут учтены еще ряд критериев, а именно:

состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика;

наличие других иждивенцев (детей, нетрудоспособных супругов, родителей);

имущество и имущественные права (недвижимость, авто, средства, корпоративные права, интеллектуальная собственность);

доказанные расходы плательщика, если они превышают десятикратный прожиточный минимум для трудоспособного человека без подтверждения источника средств;

другие существенные обстоятельства.

Минимальный размер алиментов

Речь идет о сумме, которая не может быть меньше 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Если у плательщика есть стабильный финансовый доход, то рекомендуется платить полный прожиточный минимум.

При этом, если плательщик будет тратить больше денег, чем официально зарабатывает, то суд может определить алименты не только с официального заработка, но и учитывая фактические обстоятельства.

О чем еще стоит знать

Напомним, что о выплате алиментов родители могут договориться между собой, если составят договор о содержании ребенка. Но если отец или мать нарушат договоренности, то взыскать алименты можно, получив исполнительную надпись нотариуса. Для этого необходимо подать:

заявление о совершении исполнительной надписи;

доказательства наличия задолженности и просрочки выплат;

оригинал нотариально удостоверенного договора об алиментах.

Когда нотариус выдаст документ, получатель может пойти в государственную или частную исполнительную службу, чтобы принудительно взыскать деньги на ребенка.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут получать больше денег за рождение ребенка. Так, по 50 тысяч гривен родителям будут платить начиная с 2026 года. Еще мы писали, что государство обеспечивает минимальные потребности ребенку, которому один из родителей не платит алименты. Однако такая помощь является временной.