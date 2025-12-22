Відео
Головна Фінанси Нові виплати на дітей з інвалідністю — Гетманцев назвав суми

Нові виплати на дітей з інвалідністю — Гетманцев назвав суми

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:22
Виплати на дітей з інвалідністю з 2026 року — Гетманцев пояснив, якими можуть бути суми
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 2026 року може суттєво зрости державна підтримка дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Відповідні зміни до закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" у першому читанні підтримала Верховна Рада 18 грудня 2025 року.

Детальніше про це у коментарі Новини.LIVE розповів очільник комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

Читайте також:

Що не так із виплатами для осіб з інвалідністю

Як пояснив політик, зараз діти з інвалідністю до 18 років отримують від держави допомогу у розмірі 1 653 гривні. Якщо ж у дитини є найскладніші порушення (підгрупа А), виплати здійснюються разом з надбавкою на догляд. Розмір залежить від віку дитини й коливається від 5 126 до 6 900 гривень.

"Пропонується збільшити як саму допомогу, так і допомогу на догляд. Тож для кожної категорії виплати фактично подвояться", — розповів Гетманцев. 

За його словами, в бюджеті на 2025 рік на соціальну допомогу разом з надбавками на догляд передбачили 16,5 млрд гривень, як для дорослих, так і для дітей. Видатки на дітей з інвалідністю становлять 6,7 млрд гривень.

Однак головна проблема полягає у тому, що чинні розміри допомог не покривають видатків:

  • на проживання;
  • на реабілітацію;
  • на лікування і розвиток дитини з інвалідністю.

Враховуючи, що практично немає послуг догляду і розвитку для таких дітей, то в таких родинах один з батьків залишає роботу. Тож сім’я опиняється на порозі бідності.

"Адже найбільша допомога разом з надбавкою на догляд (тобто для двох осіб) сьогодні становить 6 900 гривень. Цієї суми критично недостатньо для виживання. А це для дітей з найважчими інвалідностями  де часто потрібно дуже багато додаткових засобів догляду (памперси і т.д), — підкреслив Данило Гетманцев. 

Якими можуть бути виплати

За попередніми розрахунками, якщо ухвалити законопроєкт в наступному році, то соцвиплати на дітей з інвалідністю у 2026 році можуть бути такими:

  • соціальна допомога на одну дитину з інвалідністю без надбавки на догляд — 8 647 гривень;
  • соціальна допомога разом з допомогою на догляд одну дитину з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А) — 17 294 гривень;
  • соціальна допомога разом  з допомогою на догляд на одну дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А) — 17 294 гривень;
  • соціальна допомога з допомогою на догляд на одну іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 12 970 гривень надбавки;
  • соціальна допомога з допомогою на догляд на одну іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 12 970 гривень.

Натомість для дорослих українців з інвалідністю з дитинства соціальні виплати, у разі прийняття змін, будуть такими:

  • допомога особі з інвалідністю з дитинства, І групи (підгрупа А) — 17 294 гривень разом з допомогою на догляд;
  • допомога особі з інвалідністю з дитинства  І групи, (підгрупа Б) —  17 294 гривень разом з допомогою на догляд; 
  • допомога особі з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 10 376,4 гривні з допомогою на догляд;
  • допомога особі з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 4,7 тисячі гривень з допомогою на догляд.

Данило Гетманцев також зауважив, що за даними UNICEF, у 2025 році в Україні налічується 230 000 дітей з інвалідністю, а дорослих з інвалідністю з дитинства —  378 000 осіб.

Раніше ми розповідали про механізм розрахунку аліментів на дітей у 2025 році. Так, існує п’ять критеріїв, за якими розраховують суму виплат. Дізнавайтесь також, якими є виплати у разі втрати годувальника.

виплати діти Данило Гетманцев інвалідність особа з інвалідністю
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
