Главная Финансы Новые условия для украинцев в Латвии — что изменится в 2026 году

Новые условия для украинцев в Латвии — что изменится в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:40
Финансовая помощь беженцам из Украины — где и почему отменят часть выплат
Беженцы из Украины. Фото: УНИАН

Латвийский Сейм согласовал решение о лишении украинских беженцев выплат при устройстве на работу. Также местные врачи больше не будут получать доплат за прием граждан из Украины.

Об этом говорится в публикации издания Delfi.

Что изменится для украинцев в Латвии

Речь идет, в частности, об отмене помощи в размере 740 евро. В статье отмечается, что с 2022 года количество трудоустроенных украинских беженцев и их доходы постепенно увеличивались. Как свидетельствуют данные Министерства финансов Латвии, по состоянию на июнь 2025 года трудовые отношения в стране заключили почти 10 тысяч украинских граждан.

Учитывая это, латвийское правительство на программу поддержки украинцев на 2026 год заложило 39,7 млн евро. Для сравнения, в 2025 году на помощь украинцам выделялось 65 млн евро.

Из-за существенного сокращения финансирования правительство уже не будет предоставлять нашим соотечественникам единовременное пособие за трудоустройство в размере одной минимальной зарплаты — 740 евро. К тому же запланирован ряд и других изменений, например:

  • украинцам в Латвии с 2026 года нужно будет самостоятельно оплачивать регистрацию домашних любимцев и соблюдать обязательные ветеринарные требования;
  • украинцы начнут доплачивать в медучреждениях за услуги.

В то же время за беженцами сохранятся права:

  • на равный с гражданами Латвии доступ к услугам;
  • на скидки на проезд и багаж на субсидированных региональных маршрутах вместе с определенными категориями латвийских пассажиров;
  • на медицинские услуги, как у застрахованных лиц в системе обязательного медстрахования Латвии.

Сколько украинских беженцев в Латвии

По состоянию на 1 октября 2025 года в Реестр физических лиц в Латвии было включено 31 152 украинцев. Среди них:

  • женщин — 17 167;
  • мужчин — 13 985;
  • несовершеннолетних — 6 977.

При этом поток украинских беженцев, которые едут в Латвию, является стабильным. Так, в страну ежемесячно прибывают по 500-600 человек. Однако это намного меньше, чем было в первые годы полномасштабной войны между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах ликвидируют центры для украинских беженцев. Граждане будут получать удостоверения, по которым смогут три года жить в стране и самостоятельно отвечать за свое жилье и здравоохранение. Также мы писали, что у украинцев есть возможность путешествовать по государствам Европейского Союза по безвизовому режиму — 90 дней в течение 180-дневного периода. Когда этот срок завершится, люди должны возвращаться домой.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
