Фінансова допомога біженцям з України — де і чому скасують частину виплат

Біженці з України. Фото: УНІАН

Латвійський Сейм погодив рішення щодо позбавлення українських біженців виплат під час влаштування на роботу. Також місцеві лікарі більше не отримуватимуть доплат за прийом громадян з України.

Про це йдеться у публікації видання Delfi.

Що зміниться для українців в Латвії

Йдеться, зокрема, про скасування допомоги у розмірі 740 євро. У статті зазначається, що від 2022 року кількість працевлаштованих українських біженців та їхні доходи поступово збільшувалися. Як свідчать дані Міністерства фінансів Латвії, станом на червень 2025 року трудові відносини в країні уклали майже 10 тисяч українських громадян.

Зважаючи на це, латвійський уряд на програму підтримки українців на 2026 рік заклав 39,7 млн євро. Для порівняння, у 2025 році на допомогу українцям виділялося 65 млн євро.

Через суттєве скорочення уряд вже не надаватиме нашим співвітчизникам одноразову допомогу за працевлаштування у розмірі однієї мінімальної зарплати — 740 євро. До того ж запланована й низка інших змін, наприклад:

українцям в Латвії з 2026 року потрібно буде самостійно оплачувати реєстрацію домашніх улюбленців та дотримуватися обов'язкових ветеринарних вимог;

українці почнуть доплачувати у медзакладах за послуги.

Водночас за біженцями збережуться права:

на рівний з громадянами Латвії доступ до послуг;

на знижки на проїзд і багаж на субсидованих регіональних маршрутах разом із визначеними категоріями латвійських пасажирів;

на медичні послуги, як у застрахованих осіб у системі обов’язкового медстрахування Латвії.

Скільки українських біженців у Латвії

Станом на 1 жовтня 2025 року до Реєстру фізичних осіб у Латвії було включено 31 152 українців. Серед них:

жінок — 17 167;

чоловіків — 13 985;

неповнолітніх — 6 977.

При цьому потік українських біженців, які їдуть до Латвії, є стабільним. Так, до країни щомісяця прибувають по 500-600 осіб. Однак це набагато менше, ніж було у перші роки повномасштабної війни між Україною та РФ.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах ліквідовують центри для українських біженців. Громадяни отримуватимуть посвідки, за якими зможуть три роки жити у країні та самостійно відповідати за своє житло та охорону здоров'я. Також ми писали, що в українців є змога подорожувати державами Європейського Союзу за безвізовим режимом — 90 днів упродовж 180-денного періоду. Коли цей строк завершиться, люди мають повертатися додому.