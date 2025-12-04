Відео
Головна Фінанси Нові умови для українців у Латвії — що зміниться у 2026 році

Нові умови для українців у Латвії — що зміниться у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 13:40
Фінансова допомога біженцям з України — де і чому скасують частину виплат
Біженці з України. Фото: УНІАН

Латвійський Сейм погодив рішення щодо позбавлення українських біженців виплат під час влаштування на роботу. Також місцеві лікарі більше не отримуватимуть доплат за прийом громадян з України. 

Про це йдеться у публікації видання Delfi.

Що зміниться для українців в Латвії

Йдеться, зокрема, про скасування допомоги у розмірі 740 євро. У статті зазначається, що від 2022 року кількість працевлаштованих українських біженців та їхні доходи поступово збільшувалися. Як свідчать дані Міністерства фінансів Латвії, станом на червень 2025 року трудові відносини в країні уклали майже 10 тисяч українських громадян. 

Зважаючи на це, латвійський уряд на програму підтримки українців на 2026 рік заклав 39,7 млн євро. Для порівняння, у 2025 році на допомогу українцям виділялося 65 млн євро. 

Через суттєве скорочення уряд вже не надаватиме нашим співвітчизникам одноразову допомогу за працевлаштування у розмірі однієї мінімальної зарплати — 740 євро. До того ж запланована й низка інших змін, наприклад:

  • українцям в Латвії з 2026 року потрібно буде самостійно оплачувати реєстрацію домашніх улюбленців та дотримуватися обов'язкових ветеринарних вимог;
  • українці почнуть доплачувати у медзакладах за послуги. 

Водночас за біженцями збережуться права:

  • на рівний з громадянами Латвії доступ до послуг; 
  • на знижки на проїзд і багаж на субсидованих регіональних маршрутах разом із визначеними категоріями латвійських пасажирів;
  • на медичні послуги, як у застрахованих осіб у системі обов’язкового медстрахування Латвії.

Скільки українських біженців у Латвії

Станом на 1 жовтня 2025 року до Реєстру фізичних осіб у Латвії було включено 31 152 українців. Серед них: 

  • жінок — 17 167; 
  • чоловіків — 13 985; 
  • неповнолітніх — 6 977.

При цьому потік українських біженців, які їдуть до Латвії, є стабільним. Так, до країни щомісяця прибувають по 500-600 осіб. Однак це набагато менше, ніж було у перші роки повномасштабної війни між Україною та РФ. 

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах ліквідовують центри для українських біженців. Громадяни отримуватимуть посвідки, за якими зможуть три роки жити у країні та самостійно відповідати за своє житло та охорону здоров'я. Також ми писали, що в українців є змога подорожувати державами Європейського Союзу за безвізовим режимом — 90 днів упродовж 180-денного періоду. Коли цей строк завершиться, люди мають повертатися додому. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
