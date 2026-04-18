Тарифы на свет в Украине: какими могут быть новые цены и для кого готовят изменения

Новые тарифы на свет с 1 мая: для кого может подорожать электроэнергия
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повысить предельные цены на электроэнергию. Изменения могут внедрить уже с 1 мая. Однако это не касается бытовых потребителей.
Как хотят изменить тарифы на свет
В Украине должны пересмотреть ценовые ограничения:
- на рынке "на сутки вперед";
- внутрисуточном рынке;
- балансирующем рынке.
Одно из предложений предусматривает, что на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная предельная цена составит 15 000 грн/МВт за час на все часы. Уровень максимальных цен хотят установить на отметке в 10 грн/МВт в час. Что касается балансирующего рынка, то:
- максимальная предельная цена может подскочить до 17 000 грн/МВт в час;
- минимальная предельная цена — до 0,01 грн/МВт в час.
При этом решение еще не является окончательным: предложения будут рассматривать на одном из заседаний НКРЭКУ. Это может произойти уже в ближайшие недели. Изменить тарифы предлагается только для промышленных потребителей.
Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей
Население в апреле 2026 года платит по 4,32 грн за 1 кВт-ч. Этот тариф не будут пересматривать как минимум до 30 апреля 2026 года. В дальнейшем правительство может установить новую цену или же продолжит действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии (ПСО).
Как рассказывали Новини.LIVE, с 1 апреля украинцы платят больше за распределение газа. Тариф стал больше более чем на 60%. Изменения вступили в силу только для некоторых потребителей.
Еще Новини.LIVE писали, что уже летом электроэнергия может подорожать и для бытовых потребителей. Тариф может вырасти почти на 25%. Впрочем окончательного решения еще нет.
