Україна
Главная Финансы Новые тарифы на свет с 1 мая: для кого может подорожать электроэнергия

Новые тарифы на свет с 1 мая: для кого может подорожать электроэнергия

Дата публикации 18 апреля 2026 21:05
Тарифы на свет в Украине: какими могут быть новые цены и для кого готовят изменения
Мужчина держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повысить предельные цены на электроэнергию. Изменения могут внедрить уже с 1 мая. Однако это не касается бытовых потребителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой ExPro.

Как хотят изменить тарифы на свет

В Украине должны пересмотреть ценовые ограничения:

  • на рынке "на сутки вперед";
  • внутрисуточном рынке;
  • балансирующем рынке.

Одно из предложений предусматривает, что на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная предельная цена составит 15 000 грн/МВт за час на все часы. Уровень максимальных цен хотят установить на отметке в 10 грн/МВт в час. Что касается балансирующего рынка, то:

  • максимальная предельная цена может подскочить до 17 000 грн/МВт в час;
  • минимальная предельная цена — до 0,01 грн/МВт в час.

При этом решение еще не является окончательным: предложения будут рассматривать на одном из заседаний НКРЭКУ. Это может произойти уже в ближайшие недели. Изменить тарифы предлагается только для промышленных потребителей.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей

Население в апреле 2026 года платит по 4,32 грн за 1 кВт-ч. Этот тариф не будут пересматривать как минимум до 30 апреля 2026 года. В дальнейшем правительство может установить новую цену или же продолжит действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии (ПСО).

Как рассказывали Новини.LIVE, с 1 апреля украинцы платят больше за распределение газа. Тариф стал больше более чем на 60%. Изменения вступили в силу только для некоторых потребителей.

Еще Новини.LIVE писали, что уже летом электроэнергия может подорожать и для бытовых потребителей. Тариф может вырасти почти на 25%. Впрочем окончательного решения еще нет.

тарифы электроэнергия цены в Украине
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
