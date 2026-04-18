Тарифи на світло в Україні: якими можуть бути нові ціни й для кого готують зміни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує підвищити граничні ціни на електроенергію. Зміни можуть впровадити вже з 1 травня. Однак це не стосується побутових споживачів.

Як хочуть змінити тарифи на світло

В Україні мають переглянути цінові обмеження:

на ринку "на добу наперед";

внутрішньодобовому ринку;

балансуючому ринку.

Одна з пропозицій передбачає, що на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку максимальна гранична ціна становитиме 15 000 грн/МВт за годину. Рівень максимальних цін хочуть встановити на позначці у 10 грн/МВт за годину. Що стосується балансуючого ринку, то:

максимальна гранична ціна може підскочити до17 000 грн/МВт за годину;

мінімальна гранична ціна — до 0,01 грн/МВт за годину.

При цьому рішення ще не є остаточним: пропозиції будуть розглядати на одному із засідань НКРЕКП. Це може відбутися вже у найближчі тижні. Змінити тарифи пропонується лише для промислових споживачів.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів

Населення у квітні 2026 року платить по 4,32 грн за 1 кВт-год. Цей тариф не переглядатимуть щонайменше до 30 квітня 2026 року. Надалі уряд може встановити нову ціну або ж продовжить дію механізму покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії (ПСО).

