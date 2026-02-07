Тарифы на свет могут вырасти — произойдет ли это в 2026 году

Деньги и квитанция на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Когда в Украине завершится отопительный сезон 2025/206, для потребителей могут вырасти тарифы на свет. Причина: энергетика нуждается в существенном восстановлении после российских обстрелов.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2026 года, передает Новини.LIVE.

Тарифы на свет

Отмечается, что до конца отопительного сезона административная инфляция, вероятно, будет снижаться из-за моратория на пересмотр тарифов для населения на отдельные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Но вскоре цены на электроэнергию для бытовых потребителей могут вырасти.

"Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов является риском для приведенного прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительно увеличить субсидии для населения", — говорится в отчете.

Изменения могут коснуться и других тарифов, что позволит приравнять их к рыночным условиям. При этом в Нацбанке считают, что на отклонение от прогноза могут повлиять административные решения по изменению действующих ставок акцизов. Речь идет о табачной и алкогольной продукции.

Что еще стоит знать

Напомним, что в феврале 2026 года тариф на электроэнергию для украинцев будет на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Цена 1 кубометра газа составит 7, 96 гривен - для абонентов компании Нафтогаз, которая обслуживает почти 98% всех домохозяйств страны.

За водоснабжение и водоотведение в регионах в последний месяц зимы будут платить по-разному. Например, в Киеве общая стоимость водоснабжения и водоотведения составляет 30,38 грн за 1 кубометр, в том числе НДС.

Ранее мы рассказывали, что свет для украинцев может подорожать до 8,50 грн за кВт-час. Известно, при каких условиях это произойдет. Также писали, что украинцам разрешили не платить за те коммунальные услуги, которые не предоставлялись. Перерасчет платы будет происходить автоматически.