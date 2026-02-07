Відео
Нові тарифи на світло — коли й чому українцям можуть переписати ціни

Нові тарифи на світло — коли й чому українцям можуть переписати ціни

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 21:07
Тарифи на світло можуть зрости — чи станеться це у 2026 році
Гроші і квитанція на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Коли в Україні завершиться опалювальний сезон 2025/206, для споживачів можуть зрости тарифи на світло. Причина: енергетика потребує суттєвого відновлення після російських обстрілів. 

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за січень 2026 року, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Тарифи на світло

Наголошується, що до кінця опалювального сезону адміністративна інфляція, ймовірно, знижуватиметься через мораторій на перегляд тарифів для населення на окремі житлово-комунальні послуги (ЖКП). Та невдовзі ціни на електроенергію для побутових споживачів можуть зрости. 

"Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів є ризиком для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення", — йдеться у звіті.

Зміни можуть торкнутися й інших тарифів, що дозволить прирівняти їх до ринкових умов. При цьому у Нацбанку вважають, що на відхилення від прогнозу можуть повпливати адміністративні рішення щодо змін до чинних ставок акцизів. Йдеться про тютюнову та алкогольну продукції.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що у лютому 2026 року тариф на електроенергію для українців буде на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Ціна 1 кубометру газу становитиме 7, 96 гривень — для абонентів компанії Нафтогаз, яка обслуговує майже 98% усіх домогосподарств країни.

За водопостачання та водовідведення у регіонах в останній місяць зими платитимуть по-різному. Наприклад, у Києві загальна вартість водопостачання та водовідведення становить 30,38 грн за 1 кубометр, у тому числі ПДВ.

Раніше ми розповідали, що світло для українців може подорожчати до 8,50 грн за кВт-год. Відомо, за яких умов це станеться. Також писали, що українцям дозволили не платити за ті комунальні послуги, які не надавалися. Перерахунок плати відбуватиметься автоматично.

НБУ тарифи електроенергія гроші світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
