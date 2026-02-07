Тарифи на світло можуть зрости — чи станеться це у 2026 році

Гроші і квитанція на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Коли в Україні завершиться опалювальний сезон 2025/206, для споживачів можуть зрости тарифи на світло. Причина: енергетика потребує суттєвого відновлення після російських обстрілів.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за січень 2026 року, передає Новини.LIVE.

Тарифи на світло

Наголошується, що до кінця опалювального сезону адміністративна інфляція, ймовірно, знижуватиметься через мораторій на перегляд тарифів для населення на окремі житлово-комунальні послуги (ЖКП). Та невдовзі ціни на електроенергію для побутових споживачів можуть зрости.

"Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів є ризиком для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення", — йдеться у звіті.

Зміни можуть торкнутися й інших тарифів, що дозволить прирівняти їх до ринкових умов. При цьому у Нацбанку вважають, що на відхилення від прогнозу можуть повпливати адміністративні рішення щодо змін до чинних ставок акцизів. Йдеться про тютюнову та алкогольну продукції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у лютому 2026 року тариф на електроенергію для українців буде на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Ціна 1 кубометру газу становитиме 7, 96 гривень — для абонентів компанії Нафтогаз, яка обслуговує майже 98% усіх домогосподарств країни.

За водопостачання та водовідведення у регіонах в останній місяць зими платитимуть по-різному. Наприклад, у Києві загальна вартість водопостачання та водовідведення становить 30,38 грн за 1 кубометр, у тому числі ПДВ.

Раніше ми розповідали, що світло для українців може подорожчати до 8,50 грн за кВт-год. Відомо, за яких умов це станеться. Також писали, що українцям дозволили не платити за ті комунальні послуги, які не надавалися. Перерахунок плати відбуватиметься автоматично.