Пенсионная реформа в Украине: как изменятся правила назначения выплат

Человек с документами и ноутбуком, деньги и мелочь. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине меняется порядок назначения пенсий в части подтверждения страхового стажа и сбора документов для оформления выплат. Кроме того, определенные периоды работы будут учитываться в стаже даже в том случае, если работодатель не уплачивал единый взнос.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" вступят в силу с 2 августа 2026 года, сообщает Новини.LIVE.

Какие изменения произойдут с пенсиями

В Украине будет действовать новый порядок зачисления страхового стажа. В него будут включаться отдельные периоды работы, даже если работодатель не уплатил единый взнос, но отчитывался о начислении зарплаты и взносов в размере не менее минимального страхового взноса. Такие периоды будут учитываться при определении Пенсионным фондом Украины права гражданина на пенсию. При этом они не обязательно будут влиять на размер выплат.

Также упрощается сбор документов, на основании которых назначается пенсия. ПФУ больше не потребуются справки, которые уже содержатся в государственных реестрах. Кроме того, госструктуру обяжут оказывать помощь людям в получении документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсии.

Если трудовая книжка отсутствует или в ней нет необходимых записей, страховой стаж подтверждается:

Читайте также:

данными из реестра застрахованных лиц;

справками;

выписками из приказов;

сведениями о выплате заработной платы;

документами о банковских переводах.

Также для подтверждения страхового стажа без трудовой книжки можно будет привлечь двух свидетелей или получить решение суда.

Что еще стоит знать

Напомним, членам семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется право оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Минимальная гарантированная государством сумма выплат в 2026 году составляет 12 810 гривен.

Деньги получают все нетрудоспособные члены семьи, в том числе родители, супруги, а также один ребенок погибшего военнослужащего. Также Кабмин Украины согласовал, что эти выплаты ежегодно будут подлежать индексации. То есть сумма финансовой помощи будет расти.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд некоторым украинцам начисляет пенсию вне графика. Речь идет об участниках боевых действий, людях с инвалидностью, полученной в результате войны, и т. д. Как правило, эти пенсионеры получают свои деньги до 10 числа каждого месяца.

Также Новини.LIVE рассказывали о единовременной выплате от ПФУ. Речь идет о деньгах, которые пенсионер не получил вовремя из-за задержки перерасчета пенсии или оформления документов. В таком случае всю задолженность выплачивают одним платежом.