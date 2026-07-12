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Главная Финансы Украинцам назначают пенсии в более чем 20 000 гривен: кто их получает

Украинцам назначают пенсии в более чем 20 000 гривен: кто их получает

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 09:55
Какую минимальную пенсию получают ликвидаторы ЧАЭС: ответ ПФУ
Пенсионеры с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсия некоторых украинцев в 2026 году достигнет отметки в 20 000 гривен. Такие выплаты будут предоставляться ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС при условии, что они получили инвалидность в результате событий на атомной электростанции.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), государство установило для таких граждан гарантированный минимальный размер пенсии, передает Новини.LIVE.

Кому назначают повышенную пенсию

На минимальную пенсию влияют группа инвалидности и показатель средней зарплаты по стране, с которой уплачивались страховые взносы в предыдущем году. Государство гарантирует, что:

  • лицам с инвалидностью I группы — выплачивают 100% средней зарплаты;
  • лицам с инвалидностью II группы — 80%;
  • лицам с инвалидностью III группы — 60%.

Именно по этой формуле Пенсионный фонд ежегодно проводит автоматический перерасчет.

Минимальная пенсия ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС пересматривается ежегодно.

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В этом году Пенсионный фонд при расчете использовал показатель средней зарплаты за 2025 год — 20 653,55 гривны. 1 марта состоялся перерасчет минимальной пенсии, поэтому ликвидаторы аварии на ЧАЭС получают:

  • 20 653,55 гривен — люди с инвалидностью I группы;
  • 16 522,84 гривны — лица с инвалидностью II группы;
  • 12 392,13 гривен — граждане с инвалидностью III группы.

При этом в ПФУ подчеркивают, что гарантированный государством минимум может изменяться, если, например, пенсионер имеет право на пенсию за особые заслуги перед Украиной. В таком случае эту доплату назначат отдельно.

Как сообщали Новини.LIVE, женщинам, родившим или официально усыновившим пятерых или более детей и воспитавшим их не менее чем до 6 лет, устанавливают доплату к пенсии. В 2026 году такая надбавка может составить более 1 000 гривен. Деньги начисляются ежемесячно.

Еще Новини.LIVE писали, что пенсионерам необходимо предоставлять в ПФУ информацию обо всех изменениях, которые могут повлиять на пенсию. Если этого не сделать, могут начислить лишние средства, которые потом придется вернуть.

ЧАЭС пенсия минимальная пенсия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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