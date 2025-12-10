Видео
Новые правила — какие деньги не будут принимать в Польше

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:35
В Польше перестанут принимать некоторые купюры — какие деньги стоит немедленно обменять
Злотые на столе. Фото: Pexels

Национальный банк Польши призвал жителей срочно обменять некоторые банкноты и монеты. Ведь уже с 2026 года такие деньги не будут принимать ни в магазинах, ни в пунктах обслуживания.

Об этом сообщило издание inPoland.

Какую наличность не будут принимать

Речь идет о поврежденных банкнотах и монетах. Однако не только о тех, которые имеют видимые дефекты. С 2026 года в Польше не будут принимать также купюры, которые потеряли читабельность или часть защитных элементов. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций в магазинах и кассах, польский регулятор рекомендует обменять поврежденные деньги на новые.

Где можно осуществить обмен купюр

Деньги на обмен принимают в отделениях Нацбанка Польши и в коммерческих финансовых учреждениях, которые сотрудничают с регулятором. Для этого нужно подать соответствующий запрос и дождаться заключения о соответствии банкнот, сданных на обмен, установленным требованиям и критериям.

Когда в обмене могут отказать

Национальный банк Польши принимает на обмен только те купюры, которые имеют целостный вид и сохранили большую часть площади своей поверхности. Если повреждения настолько серьезные, что номинал банкноты определить сложно, финансовое учреждение может инициировать проведение дополнительной экспертизы.

К тому же, если сохранилось менее 45% от общей площади купюры, в обмене могут отказать. Это же самое правило распространяется и на монеты — банк не будет принимать к обмену металлические деньги, если, например, осталась только сердцевина или, наоборот, только кольцо.

Отмечается также, что Нацбанк Польши сохраняет сданные на обмен фрагменты поврежденных банкнот только полгода. Если не обратиться за ними в указанный срок, деньги утилизируют.

Ранее мы рассказывали, что с февраля 2026 года в Польше для владельцев карт Visa и Mastercard существенно повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах.

Также мы писали, что украинцев в Польше предупредили об изменениях, которые коснутся банковских платежей. С 1 января 2026 года налоговая служба начнет получать подробную информацию о карточных переводах некоторых клиентов банков.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
