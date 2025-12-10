Відео
Нові правила для готівки — які гроші не прийматимуть у Польщі

Нові правила для готівки — які гроші не прийматимуть у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 17:35
У Польщі перестануть приймати деякі купюри — які гроші варто негайно обміняти
Злоті на столі. Фото: Pexels

Національний банк Польщі закликав мешканців терміново обміняти деякі банкноти та монети. Адже вже з 2026 року такі гроші не прийматимуть ні в магазинах, ні в пунктах обслуговування.

Про це повідомило видання inPoland.

Читайте також:

Яку готівку не прийматимуть

Йдеться про пошкоджені банкноти та монети. Однак не лише про ті, які мають видимі дефекти. З 2026 року у Польщі не прийматимуть також купюри, які втратили читабельність або частину захисних елементів. Щоб уникнути непередбачуваних ситуацій в магазинах та касах польський регулятор рекомендує обміняти пошкоджені гроші на нові.

Де можна здійснити обмін купюр

Гроші на обмін приймають у відділеннях Нацбанку Польщі та в комерційних фінансових установах, які співпрацюють з регулятором. Для цього потрібно подати відповідний запит й дочекатися висновку про відповідність банкнот, зданих на обмін, встановленим вимогам та критеріям. 

Коли в обміні можуть відмовити

Національний банк Польщі приймає на обмін лише ті купюри, які мають цілісний вигляд та зберегли більшу частину площі своєї поверхні. Якщо пошкодження настільки серйозні, що номінал банкноти визначити складно, фінансова установа може ініціювати проведення додаткової експертизи. 

До того ж, якщо збереглося менш як 45% від загальної площі купюри, в обміні можуть відмовити. Це ж саме правило розповсюджується і на монети — банк не прийматиме до обміну металеві гроші, якщо, наприклад, залишилася лише серцевина або, навпаки, лише кільце. 

Зазначається також, що Нацбанк Польщі зберігає здані на обмін фрагменти пошкоджених банкнот лише пів року. Якщо не звернутися по них в зазначений термін, гроші утилізують. 

Раніше ми розповідали, що з лютого 2026 року у Польщі для власників карток Visa та Mastercard суттєво підвищать комісії за зняття готівки в банкоматах. 

Також ми писали, що українців у Польщі попередили про зміни, які торкнуться банківських платежів. З 1 січня 2026 року податкова служба почне отримувати детальну інформацію про карткові перекази деяких клієнтів банків.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
