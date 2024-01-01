Налог для украинцев в 18% — объяснение комитета Рады

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

Для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

Об этом сообщил глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Будет ли новый налог в 18%

Руководитель профильного комитета уверяет, что никаких 18% налогов за переводы с карты на карту не будет.

"Очередной эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в Facebook, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%… Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию. Предполагаемо не нашел", — подчеркнул Гетманцев.

Глава парламентского комитета обратился к украинцам с призывом не доверять непроверенной информации.

Источник: ТГ Гетманцев

Национальная стратегия правительства

На днях правительство утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что являлось одним из структурных "маяков" для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Целью стратегии является усиление налоговой способности государства, адаптация налогового и таможенного законодательства к стандартам Европейского Союза (ЕС), создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста страны.

Как заявил директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, стратегия предполагает введение нового налога. Любые поступления на карточку физлица якобы должны облагаться налогом 18%.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году владельцы квартир и частных домов будут платить более высокий размер налогов на недвижимость. За "лишние" квадратные метры придется отдать больше, ведь налог зависит от минимальной заработной платы, которая вырастет в следующем году.

Также мы писали о том, что правительство Украины приняло Национальную стратегию доходов Украины на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.