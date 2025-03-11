Самый выгодный курс доллара в Украине – где купить и продать валюту 11 марта

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Курс доллара в Украине продолжает понемногу расти. Американская валюта снова несколько укрепилась в обменниках и в банках.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 11 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 11 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 40,93 гривны, что на 1 копейку выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,52 гривны. Это на 13 копеек выше относительно 10 марта.

Курс доллара в банках

На утро 11 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,10 гривны — на 5 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,69 гривны. Это на 9 копеек выше, чем курс по состоянию на 10 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 40,95, продажа — 41,55;

ПУМБ: покупка — 41,10, продажа — 41,70;

Райффайзен Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,59;

Сенс Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,65;

Укрсиббанк: покупка — 41,10, продажа — 41,68;

Кредобанк: покупка — 41,21, продажа — 41,54;

Таскомбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;

А-Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

ПроКредит Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,65;

МТБ Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;

Глобус: покупка — 41,15, продажа — 41,65;

Аккордбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Банк Львов: покупка — 41,37, продажа — 41,47;

Коминбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;

Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66;

Ощадбанк: покупка — 41,10, продажа — 41,50;

Монобанк: покупка — 41,20, продажа — 41,66.

Какие доллары у вас могут не принять на обмен и что делать

Обмен валюты в Украине может сопровождаться определенными трудностями. Некоторые финансовые учреждения не принимают долларовые банкноты, выпущенные более 20 лет назад. При этом все пункты обмена валюты в Украине обязаны работать в соответствии с нормами Национального банка.

Однако клиенты нередко сталкиваются с отказом в обмене старых долларов или с требованием дополнительной комиссии. Особенно часто проблемы возникают с купюрами номиналом 100 долларов образца 1996 года, которые оказались в "черном списке" обменников. Эта банкнота легко узнается благодаря характерному дизайну: зеленый оттенок и портрет Бенджамина Франклина в овальной рамке на лицевой стороне.

Гражданам Украины рекомендуется сообщать о подобных инцидентах в Национальный банк, комитет Верховной Рады или полицию. Это поможет сократить количество нарушений со стороны обменников, ведь согласно правилам они обязаны принимать все доллары США, выпущенные начиная с 1914 года.

Что еще стоит знать украинцам

Украинцы иногда сталкиваются и с другими трудностями при покупке иностранной валюты. Например, в "ПриватБанке" недавно отказали клиенту, который хотел приобрести доллары нового образца. Как рассказал мужчина, во всех отделениях государственного "ПриватБанка" в Одессе ему отказали в продаже именно новых долларов.

Покупка или продажа "новых" и "старых" долларов в Украине может существенно отличаться. Обменники часто устанавливают двойные курсы для наличной валюты или дополнительные комиссии.