Найвигідніший курс долара в Україні — де купити та продати валюту 11 березня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Курс долара в Україні продовжує потроху зростати. Американська валюта знову дещо зміцнилася в обмінниках та в банках.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 11 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 11 березня долари в обмінниках купують у середньому за 40,93 гривні, що на 1 копійку вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,52 гривні. Це на 13 копійок вище щодо 10 березня.

Курс долара у банках

На ранок 11 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,10 гривні — на 5 копійок вищу відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,69 гривні. Це на 9 копійок вище, ніж курс станом на 10 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 40,95, продаж — 41,55;

ПУМБ: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

Райффайзен Банк: купівля — 41,05, продаж — 41,59;

Сенс Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,65;

Укрсиббанк: купівля — 41,10, продаж — 41,68;

Кредобанк: купівля — 41,21, продаж — 41,54;

Таскомбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,75;

А-Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

ПроКредит Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,65;

МТБ Банк: купівля — 41,00, продаж — 41,60;

Глобус: купівля — 41,15, продаж — 41,65;

Акордбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Банк Львів: купівля — 41,37, продаж — 41,47;

Комінбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

Кліринговий Дім: купівля — 41,16, продаж — 41,66;

Ощадбанк: купівля — 41,10, продаж — 41,50;

Монобанк: купівля — 41,20, продаж — 41,66.

Які долари у вас можуть не прийняти на обмін та що робити

Обмін валюти в Україні може супроводжуватись певними труднощами. Деякі фінансові установи не приймають доларові банкноти, випущені понад 20 років тому. При цьому усі пункти обміну валюти в Україні зобов'язані працювати відповідно до норм Національного банку.

Однак клієнти нерідко стикаються із відмовою в обміні старих доларів або з вимогою додаткової комісії. Особливо часто проблеми виникають із купюрами номіналом 100 доларів зразка 1996 року, які опинилися у "чорному списку" обмінників. Ця банкнота легко впізнається завдяки характерному дизайну: зелений відтінок та портрет Бенджаміна Франкліна в овальній рамці на лицьовій стороні.

Громадянам України рекомендується повідомляти про подібні інциденти до Національного банку, комітету Верховної Ради чи поліції. Це допоможе скоротити кількість порушень з боку обмінників, адже згідно з правилами вони зобов'язані приймати всі долари США, випущені починаючи з 1914 року.

Що ще варто знати українцям

Українцям іноді постають і перед іншими труднощами при купівлі іноземної валюти. Наприклад, у "ПриватБанку" нещодавно відмовили клієнту, який хотів придбати долари нового зразку. Як розповів чоловік, у всіх відділеннях державного "ПриватБанку" в Одесі йому відмовили у продажу саме нових доларів.

Купівля або продаж "нових" та "старих" доларів в Україні може мати суттєво відрізнятись. Обмінники часто встановлюють подвійні курси для готівкової валюти або додаткові комісії.