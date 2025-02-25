Обновленный курс доллара в Украине на 25 февраля — актуальные данные от банков и обменников

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последние сутки на валютном рынке произошло обновление курса доллара. Американская валюта продолжает укрепляться и расти в цене.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на вторник, 25 февраля.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 25 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,60 гривны, что на 6 копеек выше чем в предыдущий день, а продают по 41,98 гривны — на 31 копейку выше чем 24 февраля.

Курс доллара в банках

По состоянию на утро 25 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны — без изменений относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 42,05 гривны (+7 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,300, продажа — 41,900;

Ощадбанк: покупка — 41,450, продажа — 41,990;

ПУМБ: покупка — 41,500, продажа — 42,100;

Райффайзен Банк: покупка — 41,400, продажа — 41,900;

Сенс Банк: покупка — 41,550, продажа — 42,000;

Укрсиббанк: покупка — 41,450, продажа — 42,000;

OTP Bank: покупка — 41,400, продажа — 42,000;

Креди Агриколь Банк: покупка — 41,450, продажа — 41,950;

Кредобанк: покупка — 41,610, продажа — 41,990;

Таскомбанк: покупка — 41,500, продажа — 42,100;

А-Банк: покупка — 41,500, продажа — 42,100;

ПроКредит Банк: покупка — 41,550, продажа — 42,000;

Напомним, что официальный курс доллара в Украине, который устанавливает Национальный банк обновляется почти ежедневно. Во вторник, 25 февраля, НБУ повысил курс доллара к гривне. После небольшого падения в понедельник, 24 февраля, американская валюта снова начала расти.

Кроме того, курс доллара в Украине имеет тенденцию к периодическим колебаниям — он может снижаться или расти в зависимости от ситуации на геополитической арене. Стало известно, какие изменения ожидают курс в ближайшем будущем.