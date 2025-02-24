Оновлений курс долара від НБУ на 25 лютого: актуальні дані та прогнози

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Офіційний курс долара в Україні, який встановлює Національний банк України (НБУ) змінюється майже кожного дня. У лютому долар в Україні не має чіткого тренду, американська валюта може як зростати, так і падати. Втім, економісти прогнозують поступове зростання вартості долара в Україні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановив НБУ на вівторок, 25 лютого.

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Курс долара НБУ

Національний банк України підвищив курс долара до гривні у вівторок, 25 лютого. Після падіння у понеділок, 24 лютого, американська валюта знову почала дорожчати.

Офіційний курс на 25 лютого встановлено на рівні 41,7015 за 1 долар, що на 0,1096 грн більше, ніж попереднім днем. При цьому у січні 2025 року курс долара побив рекорд. Американська валюта оцінювалась у 42,28 грн.

Що буде з курсом долара в Україні

За прогнозами аналітиків, у базовому сценарії вже у другій половині року з високою ймовірністю долар в Україні може досягти рівня 45-46 гривень.

"Курс долара в Україні буде тільки зростати. На кінець року ми очікуємо курс на рівні 45 грн", — стверджує керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Щодо короткострокових перспектив, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що найближчим часом валютний ринок в Україні залишатиметься стабільним і передбачуваним.

"Якби у нас була нормальна економіка, де валютний ринок насичувався за рахунок експортної виручки, то була б динаміка попиту і пропозиції. А коли єдиним продавцем валюти, по суті, є НБУ, то переживати сильно не варто. Навряд чи НБУ буде піддаватися новинам зі США або будь-якій іншій інформації. Я не думаю, що нам варто сильно переживати з цього приводу", — підкреслив економіст.

Курс долара в Україні має тенденцію періодично знижуватися та зростати, залежно від ситуації на геополітичній арені. Стало відомо, що буде з курсом у найближчому майбутньому.

Крім того, існує реальна перспектива зміни основної іноземної валюти в Україні. Національний банк повідомив про намір прив’язати гривню до євро замість долара, що відповідає європейському курсу нашої держави.