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Новий курс в банках і обмінниках — де найдешевший долар

25 лютого 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Оновлений курс долара в Україні на 25 лютого — актуальні дані від банків та обмінників
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останню добу на валютному ринку відбулося оновлення курсу долара. Американська валюта продовжує зміцнюватися і зростати в ціні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на вівторок, 25 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 25 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,60 гривні, що на 6 копійок вище ніж попереднім днем, а продають по 41,98 гривні — на 31 копійку вище ніж 24 лютого.

Курс долара у банках

Станом на ранок 25 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 42,05 гривні (+7 копійок).

Курс долара у касах банків України:

  • ПриватБанк: купівля — 41,300, продаж — 41,900;
  • Ощадбанк: купівля — 41,450, продаж — 41,990;
  • ПУМБ: купівля — 41,500, продаж — 42,100;
  • Райффайзен Банк: купівля — 41,400, продаж — 41,900;
  • Сенс Банк: купівля — 41,550, продаж — 42,000;
  • Укрсиббанк: купівля — 41,450, продаж — 42,000;
  • OTP Bank: купівля — 41,400, продаж — 42,000;
  • Креді Агріколь Банк: купівля — 41,450, продаж — 41,950;
  • Кредобанк: купівля — 41,610, продаж — 41,990;
  • Таскомбанк: купівля — 41,500, продаж — 42,100;
  • А-Банк: купівля — 41,500, продаж — 42,100;
  • ПроКредит Банк: купівля — 41,550, продаж — 42,000;

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні, який встановлює Національний банк, оновлюється майже щодня. У вівторок, 25 лютого, НБУ підвищив курс долара до гривні. Після невеликого падіння у понеділок, 24 лютого, американська валюта знову почала зростати.

Крім того, курс долара в Україні має тенденцію до періодичних коливань — він може знижуватися або зростати залежно від ситуації на геополітичній арені. Стало відомо, які зміни очікують на курс у найближчому майбутньому.

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