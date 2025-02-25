Оновлений курс долара в Україні на 25 лютого — актуальні дані від банків та обмінників

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу на валютному ринку відбулося оновлення курсу долара. Американська валюта продовжує зміцнюватися і зростати в ціні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на вівторок, 25 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 25 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,60 гривні, що на 6 копійок вище ніж попереднім днем, а продають по 41,98 гривні — на 31 копійку вище ніж 24 лютого.

Курс долара у банках

Станом на ранок 25 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 42,05 гривні (+7 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,300, продаж — 41,900;

Ощадбанк: купівля — 41,450, продаж — 41,990;

ПУМБ: купівля — 41,500, продаж — 42,100;

Райффайзен Банк: купівля — 41,400, продаж — 41,900;

Сенс Банк: купівля — 41,550, продаж — 42,000;

Укрсиббанк: купівля — 41,450, продаж — 42,000;

OTP Bank: купівля — 41,400, продаж — 42,000;

Креді Агріколь Банк: купівля — 41,450, продаж — 41,950;

Кредобанк: купівля — 41,610, продаж — 41,990;

Таскомбанк: купівля — 41,500, продаж — 42,100;

А-Банк: купівля — 41,500, продаж — 42,100;

ПроКредит Банк: купівля — 41,550, продаж — 42,000;

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні, який встановлює Національний банк, оновлюється майже щодня. У вівторок, 25 лютого, НБУ підвищив курс долара до гривні. Після невеликого падіння у понеділок, 24 лютого, американська валюта знову почала зростати.

Крім того, курс долара в Україні має тенденцію до періодичних коливань — він може знижуватися або зростати залежно від ситуації на геополітичній арені. Стало відомо, які зміни очікують на курс у найближчому майбутньому.