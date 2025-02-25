Оновлений курс долара в Україні на 25 лютого — актуальні дані від банків та обмінників

Новий курс в банках і обмінниках — де найдешевший долар
За останню добу на валютному ринку відбулося оновлення курсу долара. Американська валюта продовжує зміцнюватися і зростати в ціні.
Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на вівторок, 25 лютого.
Курс долара в обмінниках
Станом на 25 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,60 гривні, що на 6 копійок вище ніж попереднім днем, а продають по 41,98 гривні — на 31 копійку вище ніж 24 лютого.
Курс долара у банках
Станом на ранок 25 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні — без змін відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 42,05 гривні (+7 копійок).
Курс долара у касах банків України:
- ПриватБанк: купівля — 41,300, продаж — 41,900;
- Ощадбанк: купівля — 41,450, продаж — 41,990;
- ПУМБ: купівля — 41,500, продаж — 42,100;
- Райффайзен Банк: купівля — 41,400, продаж — 41,900;
- Сенс Банк: купівля — 41,550, продаж — 42,000;
- Укрсиббанк: купівля — 41,450, продаж — 42,000;
- OTP Bank: купівля — 41,400, продаж — 42,000;
- Креді Агріколь Банк: купівля — 41,450, продаж — 41,950;
- Кредобанк: купівля — 41,610, продаж — 41,990;
- Таскомбанк: купівля — 41,500, продаж — 42,100;
- А-Банк: купівля — 41,500, продаж — 42,100;
- ПроКредит Банк: купівля — 41,550, продаж — 42,000;
Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні, який встановлює Національний банк, оновлюється майже щодня. У вівторок, 25 лютого, НБУ підвищив курс долара до гривні. Після невеликого падіння у понеділок, 24 лютого, американська валюта знову почала зростати.
Крім того, курс долара в Україні має тенденцію до періодичних коливань — він може знижуватися або зростати залежно від ситуації на геополітичній арені. Стало відомо, які зміни очікують на курс у найближчому майбутньому.
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