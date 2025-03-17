Лучший курс доллара в Украине — где выгодно обменять валюту 17 марта

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В начале недели курс доллара в украинских банках и обменниках остается относительно стабильным. В течение выходных колебания стоимости американской валюты были минимальными, существенного роста также не наблюдалось.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 17 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 17 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41,13 гривны, что на 23 копейки ниже, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,66 гривны — на 3 копейки выше относительно 16 марта.

Курс доллара в банках

На утро 17 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,25 гривны. Это на 5 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,80 гривны. Также на 5 копеек ниже по сравнению с курсом на 16 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,09, продажа — 41,69;

ПУМБ: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Райффайзен Банк: покупка — 41,15, продажа — 41,65;

Сенс Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,75;

Укрсиббанк: покупка — 41,10, продажа — 41,75;

Кредобанк: покупка — 41,26, продажа — 41,69;

Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

А-Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

ПроКредит Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;

МТБ Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Глобус: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Аккордбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,74;

Банк Львов: покупка — 41,40, продажа — 41,48;

Коминбанк: покупка — 41,00, продажа — 41,70;

Клиринговый Дом: покупка — 41,39, продажа — 41,84;

Ощадбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,60;

Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.

В каких случаях за доллары могут оштрафовать

Украинцам грозит штраф за хранение валюты, в частности долларов или евро, если она перевозится через границу без надлежащего оформления. Согласно правилам Государственной таможенной службы, при въезде на территорию Украины необходимо письменно декларировать наличную национальную или иностранную валюту, а также банковские металлы, если их сумма превышает эквивалент 10 000 евро.

Пересчет суммы в евро производится по официальному курсу Национального банка или кросс-курсу, действующему на день пересечения границы. Кроме декларации, нужно предоставить документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Среди них:

справка о снятии наличных с банковского счета;

договор купли-продажи валюты или договор дарения;

квитанции о покупке банковских металлов в финансовых учреждениях;

квитанции о валютно-обменных операциях и т. п.

Если валюта не была задекларирована, а ее сумма превышает установленный лимит, предусмотрена административная ответственность в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный порог.

Например, если лицо перевозит через границу 50 000 евро, но не задекларировало эту сумму, его могут оштрафовать на 8 000 евро.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, некоторые американские банкноты помечены специальным символом возле серийного номера — звездочкой. Стало известно, что означает эта пометка на долларах и сколько можно заработать на такой валюте.

Также мы писали, что иногда украинцы сталкиваются с трудностями при покупке иностранной валюты. Как пример, в "ПриватБанке" недавно отказали клиенту, который пытался приобрести "новые" доллары.