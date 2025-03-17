Найкращий курс долара в Україні — де вигідно обміняти валюту 17 березня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На початку тижня курс долара в українських банках та обмінниках залишається відносно стабільним. Протягом вихідних коливання вартості американської валюти були мінімальними, суттєвого зростання також не спостерігалося.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 17 березня.

Читайте також:

Курс долара в обмінниках

Станом на 17 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,13 гривні, що на 23 копійки нижче, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,66 гривні — на 3 копійки вище щодо 16 березня.

Курс долара у банках

На ранок 17 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,25 гривні. Це на 5 копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,80 гривні. Також на 5 копійок нижче в порівнянні з курсом на 16 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,09, продаж — 41,69;

ПУМБ: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Райффайзен Банк: купівля — 41,15, продаж — 41,65;

Сенс Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,75;

Укрсиббанк: купівля — 41,10, продаж — 41,75;

Кредобанк: купівля — 41,26, продаж — 41,69;

Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

А-Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

ПроКредит Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,75;

МТБ Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Глобус: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Акордбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,74;

Банк Львів: купівля — 41,40, продаж — 41,48;

Комінбанк: купівля — 41,00, продаж — 41,70;

Кліринговий Дім: купівля — 41,39, продаж — 41,84;

Ощадбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,60;

Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.

У яких випадках за долари можуть оштрафувати

Українцям загрожує штраф за зберігання валюти, зокрема доларів або євро, якщо вона перевозиться через кордон без належного оформлення. Згідно з правилами Державної митної служби, при в’їзді на територію України необхідно письмово декларувати готівкову національну чи іноземну валюту, а також банківські метали, якщо їхня сума перевищує еквівалент 10 000 євро.

Перерахунок суми в євро проводиться за офіційним курсом Національного банку або крос-курсом, що є чинним на день перетину кордону. Крім декларації, потрібно надати документи, які підтверджують легальне походження коштів. Серед них:

довідка про зняття готівки з банківського рахунку;

договір купівлі-продажу валюти або договір дарування;

квитанції про купівлю банківських металів у фінансових установах;

квитанції про валютно-обмінні операції тощо.

Якщо валюта не була задекларована, а її сума перевищує встановлений ліміт, передбачено адміністративну відповідальність у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволений поріг.

Наприклад, якщо особа перевозить через кордон 50 000 євро, але не задекларувала цю суму, її можуть оштрафувати на 8 000 євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі американські банкноти помічені спеціальним символом біля серійного номера — зірочкою. Стало відомо, що означає ця позначка на доларах і скільки можна заробити на такій валюті.

Також ми писали, що іноді українці постають перед труднощами при купівлі іноземної валюти. Як приклад, у "ПриватБанку" нещодавно відмовили клієнту, який намагався придбати "нові" долари.