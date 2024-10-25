Субсидии переселенцам — правительство утвердило новый вид помощи

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабмин утвердил экспериментальный проект по предоставлению субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на оплату аренды жилья. Эта инициатива направлена на поддержку переселенцев, облегчая расходы на проживание.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания Кабинета Министров в Telegram.

Читайте также:

Подробнее о новой помощи

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться только при наличии официального договора найма, заключенного между арендатором и арендодателем, регистрируемым в базе Пенсионного фонда Украины.

Эта субсидия не лишает ВПЛ права получать другие виды государственной поддержки, в частности субсидию на оплату коммунальных услуг. Для расчета субсидии на аренду установлен социальный норматив: 13,65 кв. м на каждого члена домохозяйства, но не менее 35,22 кв. м на семью.

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться, если расходы домохозяйства арендатора превысят обязательный платеж, размер которого определен на уровне 30% общего дохода домохозяйства.

Кто может принять участие в проекте

Проект охватывает населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, за исключением включенных в перечень территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о продолжении финансирования программы "Прихисток" до конца года. В ее рамках гражданам, предоставившим жилье переселенцам, помогут с оплатой коммунальных услуг.

Также мы писали, что народный депутат Украины Виталий Войцеховский заявил, что основная часть внутренне перемещенных лиц сейчас находится на грани бедности. Чтобы защитить таких людей, была создана специальная комиссия.