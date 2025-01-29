Тарифи на мобільний зв'язок у 2025 році — що не так з підвищенням цін

Дівчина з мобільним телефоном у руці. Фото: УНІАН

Мобільний зв′язок та інтернет стали важливою частиною життя чи не кожного українця. У 2025 році громадяни платитимуть більше за те, щоби залишатися на зв′язку, хоча оператори переглядають тарифи без будь-яких вагомих на це причин.

Про це сказав в етері телеканалу "Київ 24" експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

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На думку експерта, цього просто хочуть компанії, які надають громадянам відповідні послуги.

"Не було необхідності підвищувати тарифи на мобільний зв'язок, це все жадібність операторів", — сказав він.

Павловський вважає, що мобільні оператори не мали гострої потреби підвищувати тарифи, але вони не хочуть втратити навіть незначний відсоток від свого прибутку.

"Державні органи регулювання мають перевіряти мобільних операторів та не дозволяти переглядати тарифи тоді, коли їм просто цього хочеться і немає потреби. Однак за все платить і страждає кінцевий споживач, тобто українець", — підкреслив Павловський.

Як подорожчає мобільний зв′язок в Україні у 2025 році

Абоненти Vodafone почнуть платити більше вже з 30 січня, оскільки компанія вирішила переглянути вартість одразу десяти тарифних пакетів. Вартість послуг зросте на 40-70 грн, однак зміниться й об′єм наданих послуг.

У Lifecell цінові зміни розпочнуться у лютому. Подорожчання у компанії пов′язують зі змінами у тарифах на електроенергію, при цьому вже нарікають, що оптимізація витрат дозволить задіяти лише половину від того, чого вимагають економічні умови.

Водночас мобільний оператор "Київстар" ціни на частину своїх послуг оновив ще 15 січня. Компанія змінила такі тарифи, як:

"ТВІЙ Безлім";

"ТВІЙ Максимум";

"LOVE UA Магніт";

"LOVE UA Світло 2024";

"LOVE UA Свобода 2024";

"LOVE UA Безлім 2024";

"LOVE UA Пісня 2024";

"LOVE UA Сила 2024".

Нагадаємо, наприкінці 2024 року "Київстар" запустив в обіг нові номери. Вони починаються з коду 077.

Також ми розповідали, чи доступні українцям бюджетні тарифи на мобільний зв′язок. Оператори пропонують своїм абонентам різноманітні умови співпраці.