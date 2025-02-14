Ограничение торговой наценки на лекарства в аптеках: как изменятся цены в 2025 году

Аптека в Украине. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на лекарства в Украине снизятся уже в марте. Это станет возможным благодаря введению ценовых ограничений для аптек и оптовых поставщиков.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Кабинет Министров установил предельную торговую наценку на безрецептурные препараты — не более 35%, а для рецептурных лекарств введена регрессивная шкала.

"Речь идет об ограничении максимальной торговой наценки для аптек — не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата", — отметил премьер.

Кроме того, правительство усилит контроль за обеспеченностью больниц лекарствами. Шмыгаль подчеркнул, что пациенты должны получать их бесплатно, поскольку государство покрывает расходы в рамках программы медицинских гарантий.

"Цены на лекарства, которые за последние три года существенно выросли, уже в марте будут снижены", — добавил премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что Кабмин работает над улучшением территориальной доступности лекарств. По его словам, мобильные аптеки, запущенные правительством в прошлом году, уже работают в 650 населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптеки.

Кроме того, с июля 2025 года все аптеки обязаны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и будут отпускать товар по программе "Доступные лекарства".

Напомним, что президент Зеленский сообщил о предстоящем снижении цен на лекарства в аптеках для украинцев. Стоимость препаратов должна уменьшиться на 30%.

Кроме того, правительство упростило условия для открытия аптек в селах. В частности, отменены требования к сложным архитектурным перестройкам помещений, которые ранее были обязательными для получения лицензии.